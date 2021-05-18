拜登去年總收入達1700萬！繳稅資料曝光　26％全進國庫

▲美國副總統賀錦麗（左）與總統拜登（右）於17日公開其報稅資料。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國自水門事件以來，每一位總統和副總統每一年都必須接受財務審計。不過，這一項傳統在前總統川普任內被終止。白宮最近恢復了以往總統的傳統做法，在17日公開總統拜登與副總統賀錦麗2020年的報稅資料。

綜合CNN等外媒報導，拜登夫婦在2020年總共賺取了60萬7336美元（約新台幣1700萬元），其中的25.9%，即15萬7414美元（約新台幣440萬元）將被用來繳交聯邦所得稅。此外，2人也一共向10個慈善團體捐款，合共3萬美元（約新台幣83萬元）。

▲拜登去年因忙於競選總統而導致收入驟降40%。（圖／路透）

由於拜登去年忙於競選活動，他與妻子都沒有通過演講或任教賺取收入，因此2人的總收入比2019年減少了40%，約為27.8萬美元（約新台幣777萬元）。

至於副總統賀錦麗夫婦，2人去年一共賺取了169萬5225美元（約新台幣萬元）、向慈善團體捐款2萬7000美元（約新台幣75萬元），因此他們總共需繳納62萬1893美元（約新台幣1738萬元），佔總收入36.7%。

不過，由於賀錦麗夫婦在提交稅務申請時，已事先支付58萬7404美元（約新台幣4737萬元）的稅務，因此他們只需再繳交剩餘的3萬4489美元（約新台幣96萬元）即可。

▲前總統川普在任內從未公開其財務狀況。（圖／路透）

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在公佈美國第1和第2家庭的財務狀況時表示，白宮會繼續公開拜登與賀錦麗的報稅資料，因為所有美國總統都應該這樣做。 莎琪的言論被外媒認為是在含蓄地挖苦前總統川普，因為川普在任內一直以「正在接受審計」為由，拒絕公開其財務狀況。

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