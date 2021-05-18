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疫苗購買進度3大QA一次看　蔡英文政府拒絕中國疫苗原因曝

▲▼蔡英文赴指揮中心視察，視訊了解國產疫苗進度。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文赴指揮中心視察，視訊了解國產疫苗進度。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日親赴疫情指揮中心，關心台灣聯亞、高端兩家疫苗廠，國產疫苗的研發狀況；至於國外疫苗方面，駐美代表蕭美琴也透露，年中可取得莫德納疫苗。對此，有關目前台灣外購疫苗的狀況，涉外高層向ETtoday新聞雲記者，解析3大外購疫苗的疑問。

台灣疫情持續升溫之際，蔡英文上午在行政院長蘇貞昌陪同下，前往疫情指揮中心視察，其中視察重點，就是關心有關我國「國產疫苗」的研發進度。

蔡英文在會後發表談話時表示，台灣有「聯亞」和「高端」兩家疫苗廠，正全力投入國產疫苗的研發。她指出，目前都已經進入臨床實驗第二期收尾階段，希望在7月底以前，能夠供應第一波國產疫苗，給國人足夠的保護力。

除了國產疫苗之外，政府也透過各種管道向國外購買疫苗，蔡英文也透露，這些都將會陸續到位；而蕭美琴也在臉書上指出，已積極向美方爭取，而莫德納疫苗預計年中可供貨。

對此，有關目前台灣外購疫苗的狀況，國人大致有3大疑問，包括目前國外疫苗採購的情形、為何外交部幫他國調疫苗，卻不給台灣，以及為何台灣不接受中國大陸製的疫苗？

對於這三大疑問，涉外高層向ETtoday新聞雲記者逐一分析：

Q1. 台灣在國外疫苗採購的情形與進度？

A：涉外高層表示，台灣跟其他國家一樣，很早就透過外交單位，洽訂包括英國的AstraZeneca，美國的Moderna；至於洽購德國的BNT疫苗，則因為中國大陸的干預最後落空。

另外，政府也同步透過世界衛生組織COVAX取得的AZ疫苗，目前已經陸續到貨。

涉外高層補充說，至於為何國際供應的疫苗，不能夠一次提供很大量？他說，包括AZ疫苗，新冠肺炎的疫苗都需要低溫的冷鏈運輸，每趟空運的批量有限，加上目前全球第四起疫情再起，主要疫苗生產國都有減少外銷，會以自己國內需求為考量。

涉外高層表示，台灣方面則是採取多元管道來取得疫苗，包括國內疫苗的研發生產，就是為了避免疫情變化，造成可能的中斷風險。

Q2. 蕭美琴跟外交部幫他國調疫苗，卻不給台灣？

A：涉外高層氣憤地說，這不是胡扯就是裝懂，且對國際疫情一點概念都沒有。現在全球疫情處於高峰期，近期也有升溫趨勢，全世界有能力生產疫苗的國家都在調整策略，會以國內應急為主要考量；而輸出的部分，則是優先考慮疫情嚴重的國家。

涉外高層表示，蕭美琴跟外交部所協調的，是美國等主要生產國，是要提供給疫情嚴重國，分配給疫情也很嚴重的邦交國，這跟國內採購一點關係也沒有。

Q3. 為什麼台灣不用中國大陸疫苗？

A：涉外高層說，從前總統馬英九政府至今，就不曾更改過的法規規定，明令不准中國大陸的相關製劑進口。

此外，涉外高層表示，以全世界疫苗接種率超過五成的國家來說，接種輝瑞疫苗為主的以色列，施打AZ為主的英國，國內的疫情狀況都獲得明顯的改善；同時，接種率也是名列前茅的智利，中歐的匈牙利，卻在普遍性的接種中國疫苗後，疫情仍不斷升溫。

涉外高層反問，如果你是決策者，參考國際上的經驗，你會選擇什麼疫苗給國民接種？該人士說，「這答案應該不必經過大腦」，但部分政治人物、媒體不斷地配合北京硬要把這個疫苗推給台灣，不知道在想什麼？

此外，中國疫苗效力問題方面，涉外高層指出，中國國藥集團在阿拉伯聯合大公國的經銷商曾表示，有些民眾施打兩劑Sinopharm疫苗後產生的抗體不足，建議這些「少部分人」再打第三劑。連中國自家疾病預防控制中心主任高福都承認中國疫苗效力低，並表示政府正考慮混用疫苗來提升效力。

涉外高層舉例，好比是巴基斯坦的總統、總理在接種中國疫苗後，卻確診新冠肺炎；而秘魯前總統比斯卡拉在接種中國國藥疫苗後確診，智利大主教也在施打中國科興疫苗後確診；近期，包括泰國國家女排隊預訂本月25日參與世界排球聯賽，但在施打中國科興疫苗後，在賽前驗出有26人確診，泰國排協只好宣布退賽。

涉外高層表示，中國疫苗效力偏低，是許多人對中國疫苗產生質疑，甚至卻步不敢施打的原因之一；另外，還有一個被先進各國採用的原因，就是中國疫苗試驗數據不明，尤其是中國從未公佈三期臨床試驗的資料數據，世衛在五月5日世衛發布中國國藥疫苗評估報告，證明效力安全不足。

此外，涉外高層提出法新社的報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在二月曾警告，中國疫苗缺乏試驗數據，如果這些疫苗效果不佳，甚至可能會引發病毒變異。

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