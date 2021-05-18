採檢民眾塞爆！醫救人「只剩戶外能插管」　陳時中：不需擠到醫院

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土新冠肺炎爆發，不少擔心自己染疫的民眾紛紛衝到醫院採檢，醫院急診快被癱瘓。有醫師抱怨人多到要在戶外進行插管，今振興醫院急診醫師田知學也在臉書po文表示遇到類似問題。指揮官陳時中今也呼籲「急診室被擔心自己染疫的人擠滿了，但這是不需要的。」

田知學在臉書表示，自己接手一名垂死陷入無意識狀態的老人家，病情急需急救，但急診室爆滿已無空間，最後只剩戶外能插管，最後家屬放棄急救。看著急診被塞爆的情況，她忍不住落淚坦言「現在的急診狀況如同噩夢。」

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她指出，「這幾天急診一直都處於這種狀態。」看到眼前排滿等待採檢的民眾，擔心該名老人家發著高燒若是陽性，那現場所有人都面臨感染風險，轉頭看到門外也有人等候篩檢，考慮到環境問題，她判定只有戶外可以插管急救，同時通知家屬，電話接通後，她告知老人家女兒：「請妳要原諒我，如果我需要幫他急救只能夠在外面太陽下。」

針對第一線醫師紛紛遇到急診塞爆問題，陳時中今也在記者會呼籲，急診被擔心自己染疫的人擠滿了，「那都是不需要的，有症狀當然可以安排轉檢，如果擠到大醫院急診室，就會發生這樣情況，反而導致醫師急救環境空間不良，效果就會變差。」