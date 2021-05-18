醫護忙救OHCA！他「被貓抓傷」送急診卻爆氣：讓我等10分鐘太離譜

▲急診人員從早忙到晚，患者卻不諒解。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

為了將醫療能源最佳化，指揮中心宣布「輕症患者不要到醫學中心」，因為目前將量能保留在重症或攸關性命的治療上，輕症會先安排移出，在醫療資源吃緊的狀況下，竟然還有民眾「被貓抓傷」而送急診，不滿等了10分鐘還是沒有醫療人員來關心，憤而寫紙條批評醫護，讓人看了相當憤怒又灰心。

一名醫護人員在個人臉書表示，她昨晚值大夜急診檢傷，「8個多小時沒喝過一滴水，沒尿過一泡尿，身上衣服一直都是濕的，從沒乾過」，戶外在排隊等快篩的、等抽血的、等防疫計程車的…患者沒有淨空過，醫護人員當然也是加快腳步不敢休息。

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▲急診醫護被患者抱怨等太久。（圖／翻攝自臉書）



原PO還原昨晚狀況，由於昨晚送來很多重症病患，其中一名就是OHCA（院外心臟停止）患者，但隔離房已經完全額滿，醫師只好在戶外區直接急救，靠著監視器照明燈照亮視線，後面終於挪出一間急診隔離病房，醫師將患者送進去後仍續CPR救治，可見狀況相當危急。

等到患者情況穩定，原PO和醫師才敢離開病房繼續忙碌，想不到卻在戶外檢傷站發現一張紙條，上頭寫著「你們會不會太離譜？我坐在這10分鐘有，你們醫護人員理都不理？只有一位值班嗎？」甚至質問「他們痛，我不痛嗎？」連環炮批評醫護人員把他晾在一旁，原PO看完以後嘆了口氣，「後來透過其他同仁才知道，你只是被貓抓傷！」

原PO無奈表示，這名寫紙條的人是被貓抓傷而送急診，可以等超過10分鐘也有力氣寫紙條，明顯可見當時那名OHCA患者狀況更危急，大夜急診的醫療人員有限，他已經將一半護理人力抽出來排在大夜班，「所以，就是請你等吧！！」