輕症病患不要去醫學中心！陳時中：量能要保留在性命攸關的治療上

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

輕症病患先不要去醫學中心！近日本土確診病例暴增，陳時中在中央流行疫情指揮中心記者會上呼籲，醫學中心量能非常珍貴，請輕症的人先不要到醫學中心，只要去篩檢陽性就會被收治，但目前若是輕症會先要求移出，要將醫學中心的量能保留在跟性命相關的治療上面。

專家小組召集人張上淳表示，台大目前收治了超過一百位確診個案，基本上都是在急診處就診或是要求篩檢，陽性後就收治了，如此的確造成醫護人員工作上的許多負擔，因此才會出現台大配合中央醫療降載的情況，「因為不這樣很多科的病房清不出來」。

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陳時中表示，目前醫學中心量能很珍貴，雖然確診陽性的人就會被收治，但如果是輕症的人就會被要求移出，因為要將醫學中心的量能保留在跟性命相關的治療上面，讓大家的致死率降低，因此呼籲輕症的人請盡量不要到醫學中心來，「若把醫學中心的量能用在輕症上，是得不償失的一件事情」。

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增240例本土病例，另新增2例死亡，過去8天國內本土病例達到1024例，突破千例。

指揮中心提醒，請符合公費接種對象者踴躍接種COVID-19疫苗，及早獲得保護力。接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

