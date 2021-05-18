單日尖峰負載估再破紀錄！供電吃緊呈「黃燈」　台電籲全民節電

▲台電屏東區營業處外觀 。（圖／取自GOOGLE地圖）

記者陳崑福／屏東報導

今天（18日）可能出現38度以上極端高溫，冷氣需求大增，用電增加，台電預估尖峰負載將高出昨日實績值的3744萬瓩，略升為3750萬瓩，供電吃緊，籲請全民節約用電。

台電表示，興達電廠1號機修復後已重新併聯，並感謝台塑麥寮電廠3號機能提前結束大修，兩部機組加入發電可增加102.5萬瓩。但核三廠1號機今日仍持續進行大修中各項測試工作。預估今日系統最大供電能力為4002萬瓩，較昨日增加逾100萬瓩，預計備轉容量率約6.73%，供電燈號為代表「供電吃緊」的黃燈。

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台電進一步說明，太陽光電於日間協助度過尖峰負載，但黃昏過後太陽光電逐漸減少供電，在考慮水資源限制條件下，電力調度仍需面對夜間的尖峰負載、備轉容量吃緊的挑戰，台電將預先採取下列減少用電與增加供電措施：

1.個別通知大用戶壓低用電條件及加強需量反應措施，於16時後減少用電，約可減少80萬瓩需求；2.協調民營電廠(嘉惠二期)加入發電，約可增加25萬瓩供電能力；3.汽電共生機組躉售量增至161萬瓩，可增加16萬瓩供電能力。

台電表示，供電預測數據係依電力供需狀況隨時滾動檢討，今日供電仍然極為緊澀，台電會積極調度機組，並透過需求端管理抑低負載，也呼籲用戶共同協力節約用電，度過供電緊澀時期。

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