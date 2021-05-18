快訊／教育部宣布：全台各級學校明起至5／28停課　所有學生在家學習

記者賴文萱／台北報導

國內本土疫情大爆發，教育部長潘文忠今（18）日在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，因應國內疫情警戒升級，自5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，且兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也同時配合停課，請所有學生停止前往，在家學習。

▲國內本土疫情爆發，校園大清消。（圖／記者林悅翻攝）

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大專院校及高級中等以下學校改採線上教學，學生居家遠端學習不到校，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課為原則。

另為避免同時大量登入現有教學平台造成壅塞，已提供無須帳號登入的線上學習資源取得管道，並分科安排近幾周課程單元，學生與家長可由此取得居家線上學習所需資源。

教育部指出，啟動線上學習之相關配套措施，說明如下：

一、 縣市政府及學校端

(一) 縣市政府盤點各校資訊設備並備妥線上學習所需相關資訊設備，適時調配縣市內資源，並得以跨區、跨校方式協助學生借用所需之學習資源。

(二) 學校盤點校內資訊設備並備妥相關所需設備，提供缺乏資訊設備（如平板、筆電、行動網卡）的師生借用，並以弱勢家庭學生為優先。

(三) 學校教職員工以到校為原則，但學校仍可評估網路頻寬及設備等資源情形，安排教師到校或居家線上教學之人數配置，可採同步、非同步或混成線上教學方式，並善用各項數位學習工具及影片等資源。其中教師居家線上教學者，應以下列情形為優先考量：

1. 自主健康管理期間，或有同住家人實施居家隔離或居家檢疫者。

2. 居住疫情警戒第三級區域。

3. 需於不同之疫情警戒區域間通勤者。

4. 懷孕者或有12歲以下小孩需照顧者。

(四) 課程、教學與評量方式，授權學校以彈性多元方式處理，並採從寬認定為原則。



二、 家長得比照相關規定申請防疫照顧假

(一) 高中以下學校啟動線上學習期間（5月19日至5月28日），家長其中一人如有照顧12歲以下之學童，或國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女之需求者，得申請「防疫照顧假」。

(二) 依勞動部規定，防疫照顧假因係防疫應變處置之特別措施，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理、不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。

(三) 依人事行政總處規定，家長得申請防疫照顧假，各機關不得拒絕，且不得影響考績或為其他不利處分；期間不予支薪。



三、 學生家中若無數位學習設備，可向學校借用；高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。



四、 居家線上學習期間，請各縣市政府啟動關懷機制，提供高中以下弱勢學生用餐協助。



五、 各縣市政府及學校於居家線上學習期間建置諮詢專線，提供家長及教師諮詢及協助，並確實掌握學生健康狀況及學習情形。

