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新北本土359例！侯友宜整備升準四級警戒　9局處進駐檢疫隔離中心

▲侯友宜視察檢疫隔離關懷中心。（圖／新聞局提供）

▲侯友宜視察檢疫隔離關懷中心。（圖／新聞局提供）

記者羅婉庭／新北報導

疫情持續嚴峻，截自17日，新北本土確診病例359例，隔離人數隨之遽增至1576人，為均衡衛政量能並強化對居家隔離者追蹤管理，新北市擴增居家檢疫關懷中心服務人力，18日正式更名「新北市檢疫隔離關懷中心」，除原進駐的民政、衛政、警政、社政、環保及觀光組，再增勞工組、教育組及交通組，並將服務時間延長，全力協助居檢及居隔者生活需求，新北市長侯友宜今早10點前往視察，關心前線狀況。

侯友宜指出，疫情來勢洶洶，新北朝升準四級警戒整備，衛生局肩負起整備醫療量能、徵用醫院病房及設立社區篩檢站任務，居家隔離者關懷事宜由民政系統接續協助，各區公所關懷中心也同步調整，全面支援居隔者生活相關事宜。

侯友宜說，增加進駐的勞工組，除聯繫會議、每周定期關懷移工身體健康及供餐情形外，將不定期抽查移工防疫宿舍相關防疫措施；各項中小學以下學童的健康關懷工作及學校防疫政策，則由教育組強化落實及研議。另因應大量居隔者醫院住家往返事宜，交通組將持續協調增加防疫計程車數量，以滿足居檢及居隔者醫療移動需求。

此外，侯友宜強調，警政單位也投入警力支援衛生局疫情調查，俾各項防疫措施快速因應。民政局長柯慶忠表示，新北市檢疫隔離關懷中心設置專線，於警戒期間延長服務時間，假日不打烊，以回應大量增加居家隔離市民的需求。

▲侯友宜視察檢疫隔離關懷中心。（圖／新聞局提供）

第三級警戒區域(臺北市、新北市)措施(時間5月15日至5月28日)：

除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、體育館、活動中心、展演場所(音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構(社會教育館、科學教育館、圖書館)及老人共餐活動中心等其他類似場所。

第三級警戒9大防疫指引：

1.外出時全程佩戴口罩。

2.避免不必要移動、活動或集會。

3.停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會。

4.自我健康監測，有症狀應就醫。

5.營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

6.職場及工作處所應遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

7.餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8.婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。

9.公共場域、大眾運輸加強清消。

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