連3天「提前爆出神秘數字」下午證實全都中！鄉民見240再次傻了

▲今日本土+240例。（圖／衛生福利部疾病管制署）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣本土疫情蔓延，連3日確診數都破百，但照理來說，指揮中心公布正確數字前，網上的一切猜測都不能算數。不過，從16日開始，就有人連續爆出「神秘數字」，明顯影射是確診數，目前更是已經連續3日說中。話題就在PTT引發議論，網友紛紛表示傻眼。

有網友18日在PTT的Gossiping板上問卦「強者我朋友傳來的神秘數字」，說朋友昨天早上11點11分就傳給他「今天333」這個神祕數字，之後記者會上確定就是該日本土確診數，「不知道是不是剛好被猜中。」沒想到，對方18日上午10點50分又傳「今天240」，讓他傻眼「哪裡來的密報？」

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▲又有人收到神秘數字。（圖／翻攝自PTT）

而類似事件已經並非第一次，媒體人周玉蔻16日早上11點46分就發文「207！還好不是幾何式成長！」接著是17日，有鄉民在早上11點37分發文「神秘數字333」，18日早上又爆出「神秘數字240」。在下午指揮中心記者會上，都證實這些數字都符合當日本土病例確診數。

貼文一出，其他人紛紛留言，「你朋友是co姐嗎」、「是醫護人員或指揮中心人員的話，不意外啊」、「你朋友猜的，你上來散播的，你覺得出事誰有責任」、「往下降了！難怪股市會漲！大家乖乖在家可能真的兩禮拜沒事」、「如果是醫護人員統計的，一定會知道」、「醫生群組都知道啊」、「誇張耶～內鬼。」

16日本站報導《周玉蔻疑記者會前報確診數 陳時中「數目差不多」：這樣有違法嗎？》關於報數字違法與否，陳時中表示，要請法制研究一下，若是講的數目有誤，今天有10個確診卻講成100個，就有造謠嫌疑；或是有3百個講成3個，也會有掩蓋事實、報導不實的問題，但周玉蔻講的數目差不多，「我想這部分要由法制研議。」