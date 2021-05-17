台開爆內線！經理揪小舅子「11買進17賣出」　爽賺下場曝

▲台開經理林向斌得知公司有利多消息，竟揪小舅子買進自家股票，不法內線交易所得29萬2503，士林地檢署依違反證券交易法將林起訴。（圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

時任台灣土地開發公司台開（股票代號2841）經理林向斌因搶先得知，台灣為求與國際接軌，金管會從2014年間開放國內企業可採以成本法估算不動產資產價值，台開因估算更改，公司淨值將增加44億餘元。林向斌竟在消息未公開將利多消息告訴小舅子陸續買進，不法獲利29萬餘元，士林地檢署依違反證交法將林起訴。

2014年金管會因國際關係以公允價值模式的會計準則來衡量不動產資產價值而訂有國際財務報導準則，我國以成本法來估算不動產資產價值不同，台灣為求與國際接軌，並宣布開放我國企業可採取此模式重新衡量不動產資產。

台開對此採用新制估算法，發現這樣的估算方式，使公司淨值增加達44億9888萬元，對比公司2014年度營收僅17億9148萬元、稅後淨利53億1201萬元，顯然屬於重大利多消息。

時任營建部經理林向斌因曾接觸財務報告並參與董事會會議進而得知利多消息，沒想到竟搶在2015年1月19日消息確認前，將內線消息告訴董姓小舅子。小舅子在不知情下於同年1月以每股11.15元到11.45元陸續買進共10萬2000股，又在同年3月2日以11.55至11.75元不等價格買入1萬6000股。

但林向斌擔心日後遭查獲而預作準備，在消息公布日前也就是2015年1月29日到2月24日止，以每股11.45元至11.5元賣出2萬8000股，最後在3月3日消息公布後以12.65至17.4元價格將手上持的9萬股全數賣掉，不法獲利共29萬2503元。

林向斌於偵查時坦承犯罪，並繳交犯罪所得，士林地檢署依證人妻子、小舅子等證述及2015年度財務報告等認定林向斌違反證券交易法，依法提起公訴。

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