影／自律封城！台北街景空拍「末日景象」曝　行走路人一隻手可數

▲國內疫情大爆發，台灣人發揮團結抗疫精神，台北街頭現在宛如空城。（圖／記者林振民攝）



生活中心／綜合報導

國內疫情大爆發，3天累計719本土確診案例，令民眾相當擔憂，台灣人也發揮團結抗疫的精神，盡量待在家防疫，究竟三級警戒的台北街頭是什麼景象？透過空拍畫面來看，高風險區的萬華龍山寺周邊空蕩蕩一片，路上車輛非常稀少，行走路人更是用一隻手就數的出來，和平西路、艋舺大道西園路口也紛紛唱起空城計，大型十字路口，紅燈時停等的車輛也僅個位數，過去熙來攘往的西門町一片冷清。

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▲高風險區的萬華龍山寺周邊空蕩蕩一片，車輛非常稀少，行走路人更是用一隻手就數的出來。（空拍攝影／記者林振民）

以往人潮眾多的饒河街夜市周邊，現在也僅剩稀少車輛，與以往看到人潮滿滿的樣子形成強烈對比，就連平時塞滿通勤族的北車與北捷車站也不見人群車潮，與日前人聲鼎沸、塞車的景象有天壤之別，北門圓環的車流量更是大大減少，即使上下班尖峰時段車流也非常順暢，而運動人士的聚集地國父紀念館與文青最愛的華山文創園區皆幾乎沒有人車往來。

▲平時塞滿通勤族的北車與北捷車站也不見人群車潮，北門圓環即使上下班尖峰時段車流也非常順暢。（空拍攝影／記者林振民）

平日人潮聚集的信義商圈現在宛如空城，包括新光三越購物區、信義誠品和香堤大道廣場幾乎空無一人，只剩下空蕩蕩街景，讓民眾驚呼「還以為是世界末日」。台灣人展現出強烈的危機感，獲得不少外媒肯定，馬來西亞華文媒體《中國報》在報導中引用「台北空城照」稱，雖然還未宣布封城，可是台北民眾配合防疫的程度令人讚賞，大家都乖乖待在家，非常自律。

▲平日人潮聚集的信義商圈現在只剩下空蕩蕩街景，讓民眾驚呼「還以為是世界末日」。（空拍攝影／記者湯興漢攝）

馬來西亞媒體《World of Buzz》與新加坡媒體《Mothership》也紛紛刊出報導指出，台灣新冠病例一直以來都獲得控制，但近日加劇蔓延，當局下令關閉酒吧、夜店等娛樂場所後，台北大街小巷呈現一片空蕩蕩的景象，連車站、寺廟與大型購物中心也都相當冷清，在疫情之下展現出台北不同於以往的面貌，《World of Buzz》更稱，有大馬網友認為馬來西亞民眾應該向台灣人學習這種自律的精神。