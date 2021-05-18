家長「防疫、收入」只能2選1？婦團呼籲「防疫照顧假要有薪」

▲雙北宣布高中以下學校全面停課，17日放學後，家長紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

國內疫情嚴峻，雙北公布停課不停班，全台各縣市也陸續有學校停課，政府雖表示家長可以請「防疫照顧假」，不過未強制雇主給薪，可由勞資雙方協商。婦女新知基金會發出聲明表示，家長群體多元，有些請假不影響工作升遷；有些為了保住工作，一天假都請不了，這形同逼迫家長面臨「防疫、收入二選一」。

婦女新知基金會提到，可以理解政府一方面擔憂疫情擴大，一方面又擔憂日常經濟活動大受影響，因此先阻斷高中職、國中小、幼兒園、托嬰中心及保母、課後照顧與安親班的傳染鏈，但仍維持受僱者上班工作；然而「停課不停班」搭配無薪的「防疫照顧假」，讓許多在職家長面臨多面夾殺的抉擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

婦女新知提到，家長其實是背景非常多元的群體，有的家長可以承受一時的收入損失；有的家長臨時請假仍不影響工作升遷；有的家長為了讓孩子飽餐一頓，連一天的收入都不能少；有的家長為了保住養家活口的工作，一天假都請不了。可以想見資源較少的家長，面臨的抉擇更是艱難數倍。

婦團呼籲，政府應正視眾多在職家長低薪過勞，且勞工家長至今仍無任何一天有薪家庭照顧假的現實，盡快規劃財源，在停課不停班期間，支付受僱者防疫照顧假的全薪。而在政府尚未決定是否由國家來提供防疫照顧假薪資之前，短期內懇切呼籲財務上仍可負擔的雇主，盡力給予受僱者有薪或全薪的防疫照顧假。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來