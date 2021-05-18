　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家長「防疫、收入」只能2選1？婦團呼籲「防疫照顧假要有薪」

▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

▲雙北宣布高中以下學校全面停課，17日放學後，家長紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

國內疫情嚴峻，雙北公布停課不停班，全台各縣市也陸續有學校停課，政府雖表示家長可以請「防疫照顧假」，不過未強制雇主給薪，可由勞資雙方協商。婦女新知基金會發出聲明表示，家長群體多元，有些請假不影響工作升遷；有些為了保住工作，一天假都請不了，這形同逼迫家長面臨「防疫、收入二選一」。

婦女新知基金會提到，可以理解政府一方面擔憂疫情擴大，一方面又擔憂日常經濟活動大受影響，因此先阻斷高中職、國中小、幼兒園、托嬰中心及保母、課後照顧與安親班的傳染鏈，但仍維持受僱者上班工作；然而「停課不停班」搭配無薪的「防疫照顧假」，讓許多在職家長面臨多面夾殺的抉擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

婦女新知提到，家長其實是背景非常多元的群體，有的家長可以承受一時的收入損失；有的家長臨時請假仍不影響工作升遷；有的家長為了讓孩子飽餐一頓，連一天的收入都不能少；有的家長為了保住養家活口的工作，一天假都請不了。可以想見資源較少的家長，面臨的抉擇更是艱難數倍。

婦團呼籲，政府應正視眾多在職家長低薪過勞，且勞工家長至今仍無任何一天有薪家庭照顧假的現實，盡快規劃財源，在停課不停班期間，支付受僱者防疫照顧假的全薪。而在政府尚未決定是否由國家來提供防疫照顧假薪資之前，短期內懇切呼籲財務上仍可負擔的雇主，盡力給予受僱者有薪或全薪的防疫照顧假。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／彰化快篩一日新增22例！衛生局緊急說明
LINE不再是第一！疫情爆發「這3類App」民眾狂下載
快訊／電量使用率飆升至91％！　下午可能從E組開始停電
陽性率早超過10％以上　剝皮寮篩檢醫師：升第四級準備
侯友宜整備升「準四級警戒」　9局處進駐檢疫隔離中心
快訊／分區供電恐換E、F組　台電回應了
仁惠醫院確診足跡超驚人！疫調不老實害「5醫護17患者」隔離
快訊／高雄升三級？宣布停止室內5人以上聚會　8類場所關閉
網戰爆返鄉潮！女大生自曝「我回家了」1舉動反被讚：都像妳就好

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／彰化快篩一日新增22例！衛生局緊急說明

快訊／竹縣再增3場所停業：娃娃機、桌遊店、室內泳池

中華郵政再爆1員工發燒「曾去萬華吃宵夜」　同行4人也緊急採檢

仁惠護理師採檢陽性…丈夫「曾接觸+受訪」恐遭開罰！記者憂遭匡列

高雄外出未戴口罩一律開罰　陳其邁建議中央：國中小全面停課

要有升第4級準備！　艋舺篩檢醫曝心聲：台灣「全面關閉」也不為過

LIVE／亞東院內感染釀一死　陳時中線上說明

陽性率早超過10％以上　剝皮寮篩檢醫師：升第四級準備

新冠有藥醫！「清冠一號」緊急授權　擬中醫師可赴檢疫所治輕症者

台東林管處各森林育樂場、自然保護區　5／18～28暫停開放

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

快訊／彰化快篩一日新增22例！衛生局緊急說明

快訊／竹縣再增3場所停業：娃娃機、桌遊店、室內泳池

中華郵政再爆1員工發燒「曾去萬華吃宵夜」　同行4人也緊急採檢

仁惠護理師採檢陽性…丈夫「曾接觸+受訪」恐遭開罰！記者憂遭匡列

高雄外出未戴口罩一律開罰　陳其邁建議中央：國中小全面停課

要有升第4級準備！　艋舺篩檢醫曝心聲：台灣「全面關閉」也不為過

LIVE／亞東院內感染釀一死　陳時中線上說明

陽性率早超過10％以上　剝皮寮篩檢醫師：升第四級準備

新冠有藥醫！「清冠一號」緊急授權　擬中醫師可赴檢疫所治輕症者

台東林管處各森林育樂場、自然保護區　5／18～28暫停開放

停課第一天媽媽超崩潰！嚴立婷「兒子聽課頻動作」：哪來那麼多毛

三級警戒！Selina沖泡粥業績增　陳零九手搖推外送：沒事就待在家

花蓮市封閉7籃球場、1壘球場　魏嘉賢籲：倒垃圾也要戴口罩

快訊／彰化快篩一日新增22例！衛生局緊急說明

快訊／竹縣再增3場所停業：娃娃機、桌遊店、室內泳池

LIVE／ 台股報復性反彈重返萬六大關　【股市維大利】14:00即時解盤

中華郵政再爆1員工發燒「曾去萬華吃宵夜」　同行4人也緊急採檢

惡少霸凌影片曝！國中生跪地哀喊「對不起」　下秒遭踹飛

台股強勢重返16100大關！電金傳齊攻　指數大漲792點收16145點

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

生活熱門新聞

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

825例最新本土確診地圖　4縣市一夜變色

即／高雄停止室內5人以上聚會！

母親節板橋聚餐！4家人確診　外送員3天足跡曝：跑樹林

快訊／疑醫院員工確診　高雄衛生局證實了！

侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝

即／基隆公布3確診、1未有案號足跡

郵局員工確診！同行還有3人去萬華阿公店

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

更多熱門

相關新聞

百餘人擠大通舖　花蓮新兵家長質疑防疫不到位

百餘人擠大通舖　花蓮新兵家長質疑防疫不到位

花蓮有新兵家長投訴直到五月十六日（周日）晚上為止，北埔營區的新兵訓練中心，其中，「步一連」這支部隊，仍舊是113人齊睡在同一個空間，而非軍方所言30到60人一間。吃飯用餐也是百人一起。懷疑防疫措施不到位。

南興市場休市　林右昌曝崁仔頂漁市戴口罩現況

南興市場休市　林右昌曝崁仔頂漁市戴口罩現況

路透：美政府介入協調　加快台灣疫苗交貨

路透：美政府介入協調　加快台灣疫苗交貨

彰化1.8萬學生請防疫假　學童確診仍有1成到校上課

彰化1.8萬學生請防疫假　學童確診仍有1成到校上課

高中以下是否停課？鄭文燦：缺課率若達2成就停課

高中以下是否停課？鄭文燦：缺課率若達2成就停課

關鍵字：

婦女新知基金會防疫照顧假新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

用電吃緊！今恐又停電　傳從「E組」開始停

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

急診崩潰！醫「只剩戶外能插管」無奈哭了

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

大停電難忍高溫！　KIMIKO見老公「超清涼打扮」嚇傻

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

3確診者雲林足跡曝光　隔離4人、自我監測22人

825例最新本土確診地圖　4縣市一夜變色

寇訊來了！周玉蔻揭「莫德納疫苗」到貨時間

即／萬華女快篩確診　失聯多日破門搶救不治

即／高雄停止室內5人以上聚會！

分區供電換E、F組「台電回應了！」　基於公平性已檢討機制

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面