銘傳「桃園校區」學生確診　校方掌握接觸同學「自主健康管理」

▲私立銘傳大學桃園校區學生會15日在臉書PO文有學生確診，但校方已送醫治療並作好防疫準備。（圖／翻攝自《銘傳大學桃園校區學生會》臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

私立銘傳大學桃園校區學生會15日在臉書上PO文，網傳桃園校區有學生確診案，經校方與學生會查證溝通後，證實有一名同學確診，該名學生已送至鄰近醫院治療，校方與學生會已掌握相關接觸同學，校方已做好準備與相關防疫措施，請學生勿恐慌害怕。

針對銘傳大學桃園校區學生確診案，校方已在臉書證實，並澄清非外傳是住宿生，校方強調因應防疫升級，將從5月17日至30日改採遠距線上教學。

▲私立銘傳大學桃園校區學生會15日在臉書PO文有學生確診。（圖／翻攝自《銘傳大學桃園校區學生會》臉書）

另外，銘傳大學臉書針對外傳桃園校區14日晚間有住宿學生被救護車載走一事，校方則在臉書粉絲團證實確有一名學生確診，但該名學生是通勤生，並非住宿生，校方已掌握狀況並通知曾與該學生接觸同學，要求學生在家做好自主健康管理。

銘傳大學學生會呼籲，請同學勿恐慌害怕，若曾與確診者足跡重疊但未出現身體不適之現象，請進行自我健康監測，每天量測體溫，確認有無不舒服之現象，減少必要之外出，若身體出現不適之現象，請立即與班導師反應，須至指定地點採檢，且進行自主健康管理，不得與他人聚會、聚餐、進行公眾集會等活動。

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