　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

銘傳「桃園校區」學生確診　校方掌握接觸同學「自主健康管理」

▲私立銘傳大學桃園校區學生會15日在臉書PO文有學生確診，但校方已送醫治療並作好防疫準備。（圖／翻攝自《銘傳大學桃園校區學生會》臉書）

▲私立銘傳大學桃園校區學生會15日在臉書PO文有學生確診，但校方已送醫治療並作好防疫準備。（圖／翻攝自《銘傳大學桃園校區學生會》臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

私立銘傳大學桃園校區學生會15日在臉書上PO文，網傳桃園校區有學生確診案，經校方與學生會查證溝通後，證實有一名同學確診，該名學生已送至鄰近醫院治療，校方與學生會已掌握相關接觸同學，校方已做好準備與相關防疫措施，請學生勿恐慌害怕。

針對銘傳大學桃園校區學生確診案，校方已在臉書證實，並澄清非外傳是住宿生，校方強調因應防疫升級，將從5月17日至30日改採遠距線上教學。

▲私立銘傳大學桃園校區學生會15日在臉書PO文有學生確診。（圖／翻攝自《銘傳大學桃園校區學生會》臉書）

▲私立銘傳大學桃園校區學生會15日在臉書PO文有學生確診。（圖／翻攝自《銘傳大學桃園校區學生會》臉書）

另外，銘傳大學臉書針對外傳桃園校區14日晚間有住宿學生被救護車載走一事，校方則在臉書粉絲團證實確有一名學生確診，但該名學生是通勤生，並非住宿生，校方已掌握狀況並通知曾與該學生接觸同學，要求學生在家做好自主健康管理。

銘傳大學學生會呼籲，請同學勿恐慌害怕，若曾與確診者足跡重疊但未出現身體不適之現象，請進行自我健康監測，每天量測體溫，確認有無不舒服之現象，減少必要之外出，若身體出現不適之現象，請立即與班導師反應，須至指定地點採檢，且進行自主健康管理，不得與他人聚會、聚餐、進行公眾集會等活動。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►快訊／桃園也爆搶貨潮！全聯衛生紙、泡麵、罐頭、生鮮搶購一空

►桃園市準3級警戒！鄭文燦：比照雙北關閉營業場所　增4大夜市停業

►桃園市府900員工來自雙北基隆　下周起分流上班、視情況居家辦公

ET快訊
爆180例本土「沒公布足跡」　鄉民1句話點破：真的沒意義了
信義區空城「罕見末日照」曝光！台北人怕爆：不敢去Neo19
4起群聚炸286本土！一張表看懂「人與人的連結」　全台分布圖
獅子會變質了！前會長揭密「八大信條都是屁」　網：奧客綜合體
未顯示來電狂Call…一接傻了「您的計程車司機確診」網紅取消

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫超前部署　桃園市議會民進黨團：市政總質詢改書面

饗賓餐旅領先防疫　七大品牌外帶外送「饗帶走EATOGO」平台上線

確診者搭自強號117車次由板橋到台南　黃偉哲：乘客自我健康監測

防疫全面升級 台南水道博物館禁止飲食並且恢復單一入口管制

銘傳「桃園校區」學生確診　校方掌握接觸同學「自主健康管理」

快訊／送醫畫面曝！萬華擺攤「賣茶婦」姊姊確診　基隆第2例本土

台灣一日生活圈 　安泰醫院榮譽院長蘇清泉：非必要減少外出

台南完成板橋搭自強號到台南確診個案足跡消毒　黃偉哲親自親察消毒作業

雲科大、虎尾科技大學5月17日起　全校全面啟動遠距教學　

停止進香活動！雲林北港朝天宮致電登記進香團取消

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

夏娃陳庭妮！林柏宏溫昇豪選她一起無人島　「媽媽是職業？」劉冠廷注音聯想大爆發

雲林街道驚見花盆「奪命血滴子」　專刺路過車輪胎...受害車主提告

以色列、巴勒斯坦「衝突升溫」　千枚飛彈對轟！14F高樓被炸爛

徐凱希不忍了！宣戰黑粉「你們真的惹錯人」 熊熊怒曝「被罵這2字次數」提告全賠可賺600萬

路人站斑馬線中央「想過又不敢過」　騎士停車卡位幫開路：快過去啦！

防疫超前部署　桃園市議會民進黨團：市政總質詢改書面

饗賓餐旅領先防疫　七大品牌外帶外送「饗帶走EATOGO」平台上線

確診者搭自強號117車次由板橋到台南　黃偉哲：乘客自我健康監測

防疫全面升級 台南水道博物館禁止飲食並且恢復單一入口管制

銘傳「桃園校區」學生確診　校方掌握接觸同學「自主健康管理」

快訊／送醫畫面曝！萬華擺攤「賣茶婦」姊姊確診　基隆第2例本土

台灣一日生活圈 　安泰醫院榮譽院長蘇清泉：非必要減少外出

台南完成板橋搭自強號到台南確診個案足跡消毒　黃偉哲親自親察消毒作業

雲科大、虎尾科技大學5月17日起　全校全面啟動遠距教學　

停止進香活動！雲林北港朝天宮致電登記進香團取消

國內疫情升溫「單日暴增180本土」　共機連2日持續擾台

宅家防疫！《遺物》、《滅亡》4新劇齊發　李帝勳提醒：準備手帕

不斷更新／42所大專院校「彈性遠距」懶人包　時間、方式一次看　

難怪被瘋搶！史努比、查理布朗特寫大頭包Q到不行　內襯印花全員到齊

槍殺耶魯高材生嫌犯落網！MIT博士生逃亡3個月　遭控「謀殺+盜竊」

醫護累倒睡醫院！台北4篩檢站塞爆　柯文哲：一起做他們的後盾

南投風景區總量管制！清境高空步道每時段300人　廣播提醒社交距離

王正棠再度建功　富邦前5局2比0領先統一

張冠廷開路先鋒初體驗3打席上壘　「莫名有信心」盼守備更穩

防疫超前部署　桃園市議會民進黨團：市政總質詢改書面

分手級整人！網紅和正妹「裸身躺床」　 女友怒甩巴掌：你怎那麼噁心

地方熱門新聞

高雄女返蘆洲確診！214人採檢出爐

即／送醫畫面曝！萬華擺攤「賣茶婦」姊姊確診

雲科大、虎尾科大5月17日全面啟動遠距教學　

瑞豐火燒車！夜市自備百萬消防車搶救

台南5個分局啟動臨檢八大行業稽查實聯制

「噴射背包」網友點破真相：是造型氣球

南彰化2例明天才公布　在地人罵爆：人都載走了

日產「狂野魔女」越級打怪　撞砂石車慘毀容

加強防疫聯合稽查　血汗釣蝦場＋無牌摩鐵曝光

台南燈籠在日掀起風潮

台南完成板橋搭自強號到台南確診個案足跡消毒

信守承諾服刑不支薪　傅崐萁捐228萬助弱勢

桃園莊敬國小宣布「停課到月底」　停課復課通知曝光

守護東部淨土　徐榛蔚下達防疫動員令

更多熱門

相關新聞

台中確診男疑科技廠員工！衛生局不證實

台中確診男疑科技廠員工！衛生局不證實

台中本土零確診破功，中央疫情指揮中心今天公布案1346為台中今年首例本土確診個案，係彰化確診家庭之次子，近日無出國史，5月7日自台中龍井租屋處回彰化老家與媽媽、姊姊一起母親節聚餐，返家後出現頭暈、四肢無力、乾嘔、發燒等症狀，染疫過程與去年彰化白牌車司機家庭群聚感染雷同。

黃鐙輝曬《艋舺》金句喊話別出門　網讚先知

黃鐙輝曬《艋舺》金句喊話別出門　網讚先知

雙北1569家銀行　52家產壽險周一正常營運！

雙北1569家銀行　52家產壽險周一正常營運！

銘傳男大生　「南下進香」確診

銘傳男大生　「南下進香」確診

防疫升級！王品、瓦城用餐實聯制上路　搶攻外帶外送商機

防疫升級！王品、瓦城用餐實聯制上路　搶攻外帶外送商機

關鍵字：

新冠肺炎疫情銘傳大學學生確診校方學生會

讀者迴響

熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

口罩要戴2層　美醫師：台灣防疫「停在去年」

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

台中確診者「案1346」足跡曝　集中東海商圈

即／台中本土零確診破功！　市府下午3點10分公布足跡

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

鄉民狂PO文「跪求封城」　陳時中說話了

即／桃園市進入「準三級防疫」

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

更多

最夯影音

更多
地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家
疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面