病毒攻進公部門！　經濟部、新北市府皆有人中標

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠本土案例暴增，經濟部標準檢驗局昨（17）日表示，公務車外包司機上週五晚間確診新冠肺炎，已展開分區辦公相關作業。此外，新北市府傳出有「府外單位」員工確診，警察局證實，確診者身份為蘆洲分局駐成州派出所的男性員警。

經濟部標準檢驗局位於北市濟南路，標準局表示，該名確診員工為外包的公務車司機，日前曾前往特定疫情熱區附近，上週二出現不適症狀，經採檢於上週五深夜由地方衛生局通報確診。

經濟部表示，有位員工因曾前往疫情熱區附近，並出現不適症狀，採檢後確診，與該員工頻繁接觸的5位員工至5月27日採行自主隔離。

此外，新北市府傳出有「府外單位」員工確診，侯友宜證實有員工染疫，但並非在板橋區的市府大樓辦公，而是府外單位，這名員工與接觸者都已治療或隔離，沒有擴大趨勢，不影響辦公。

對此，新北市警局也證實，確診者身份為蘆洲分局駐成州派出所的男性員警，已經立即啟動隔離措施，派出所員警17日將前往分別採檢。

侯友宜隨後也在防疫記者會上指出，經初步疫調，發現該警員染疫來源與獅子會有關，但獅子會的傳播鏈也是自萬華茶藝館而來，目前已匡列24名警察同仁與民眾居家隔離，新北市警局也立即規劃人力替代，讓派出所運作維持正常。