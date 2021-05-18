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圖／359人確診足跡完整公布　新北曾考慮在這蓋「方艙醫院」

記者楊蕓、徐政璿／新北報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，新北市政府公布4月26日至5月17日各區確診人數，總共359人確診，板橋94人最多，其他依序是三重44人、中和41人、永和36人、土城31人、新莊29人、蘆洲23人、新店15人、淡水10人、五股8人、樹林8人、泰山6人、八里3人、三峽3人、深坑2人、林口2人，金山、鶯歌、貢寮、汐止區各1人。

▲▼新北市公布案1724至案2009足跡。（圖／新北市政府提供）

▲新北市政府公布確診者足跡。（圖／新北市政府提供）

此外，新北市也公布案1724到2009足跡，包含：5/7土城學府市場；5/10土城綜合運動場、土城學府市場、永和仁愛公園、三重果菜市場；5/11民德公園及旁邊市場、三重水流宮市場、土城雲溪廣場；5/12三峽公有市場、土城雲溪廣場、中和大潤發（福祥路）。

另外，5/13有土城雲溪廣場、民德公園及旁邊市場、永和仁愛公園；5/14有板橋興隆市場；5/15板橋瑞億市場、板橋國慶黃昏市場。

侯友宜表示，今天公布的50幾個疫調，有8成2以上都是從萬華茶藝館過來，這些足跡已經消毒完畢，但仍呼籲板橋居民「沒什麼事就不要出門」。

是否會建造「方艙醫院」容納大量確診病患？新北市政府工務局近日密集勘查地點，位於蘆洲區的空中大學也被徵詢。空中大學也回應，的確有接到市府徵詢，將配合政府防疫工作。不過，工務局指出，現勘後初步排除空大選項，持續針對全市多個地點評估中，設置時間尚未拍板。

侯友宜強調，醫療量能不斷地在做調整，目前先規劃將輕症及無症狀從病床清出，並徵用一棟集中檢疫所、183個房間來做調整，若人數上比較急迫的話，也會先跟中央做協調把病患送過去，調整的速度會越來越快，集中檢疫所是第一道防線。

侯友宜指出，「方艙醫院」的準備，是為了應付醫療的量能大爆衝，目前已經在找地點，也已評估很多地點，工程單位與民間協助的單位已經密切接觸中；只要這幾天的醫療量能不夠、撐不下去，且中央同意下，「該啟動就啟動」，但此涉及經費、醫療人員的問題，並不是新北市衛生局可以吃得下，這需要全國的醫療團隊互相調派支援，新北市的醫療已經完全緊繃。

新北市衛生局長陳潤秋補充，這2天病例數暴增，確診病患主要是輕症或無症狀，已送68名至集中檢疫所，63名年紀大、發燒或有慢性病史的病患則送專責病房。

陳潤秋說，很多確診民眾都輕症、無症狀，如果確診後在家等候通知，中央已提出相關指引，包括要怎麼和家人隔開、通知可能接觸者等，請民眾依照指引做好第一步的保護。

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