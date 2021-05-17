快訊／五股、蘆洲、林口15.8萬戶停電　新北「C、D」停電區域曝光！

▲新北停電時間範圍。（點圖可放大／新北新聞局提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

台電興達電廠17日無法維持電力供給，導致部分地區無預警大停電。新北市最新統計，20時50分至21時40分停電區域為：新店、中和、汐止、新莊、泰山、樹林，停電戶數共計82,085戶。

另外，20時00分至20時50分，停電區域為土城、板橋、中和、淡水、五股、蘆洲、林口、汐止、瑞芳、貢寮、雙溪，停電戶數為210,291萬戶。其中，五股區、蘆洲區、林口區一帶有15萬8,654戶；中和區、板橋區、土城區等處有2萬5468戶；淡水區有5037戶。

新北市提醒，因台電興達電廠停電，新北市新店、中和、汐止、新莊、泰山及樹林區多處停電，請市民注意勿搭乘電梯。

對於台電無預警停電，新北市政府立即開設強化三級EOC，市長侯友宜也在第一時間透過臉書發文提醒市民。

侯友宜表示，部分路段可能有號誌因停電無法運作狀況，請用路人注意安全，目前電力分區調整中，請儘量避免搭乘電梯，若搭乘電梯遇停電時請勿驚慌，按警報紐求救，靜待救援。

另外，他也提醒市民，重要電器記得拔插頭，因為復電時可能因「突壓」，恐造成冷氣、冰箱、微波爐等電器損壞或發生火災。