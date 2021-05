日媒搶報「台灣奇蹟」真相曝！　自動空城超震撼：都是網友發的文

▲網友紛紛在社群網站上張貼台北空城景象。(圖/翻攝自推特「蘇增仁」)

記者張靖榕/綜合報導

雙北防疫進入三級警戒,連兩日破百確診令民眾憂心甚至恐慌,周末街頭人流明顯變少,平日擠滿人的風景、商業區和捷運站更是空蕩蕩。16日網路上開始流傳日本媒體報導台灣「奇蹟」,並附上台北空城照,指日本大讚台灣防疫意識高,不過實際搜尋日本新聞媒體網站,「奇蹟」、「世界第一」等字眼均未出現,相關角度的報導也未見到。

民進黨立委蔡易餘16日在臉書粉專「蔡易餘 家己人」發文,指「日本新聞播報台灣的奇蹟,能夠一天之內所有的人口都消失!這是世界上任何一個國家都做不到的!」該則貼文吸引了逾3000名網友按讚,網友紛紛留言分享,而照片也在臉書等社群網站上發酵。

不過蔡易餘貼文底下幾篇網友的留言指出,「請問新聞的出處在哪裡」,即便用日文去找都找不到日本媒體有用「奇蹟」和「世界第一」等角度報導台灣疫情街景,且照片內的日文用法也不像日媒作風,但實際搜尋日本媒體以及推特,並未發現相關報導,卻多是台日友好的推特帳號和Instagram帳號所PO出。

推特上對台灣大加讚揚的帳號多為個人帳號,不具官方或媒體色彩,倒是住台灣的日本YouTuber「JUN醬」也分享了照片,將單日確診200人的台灣和單日7000例的日本街頭情況相比,前者宛如空城,後者大街擠滿人,反差甚大。

▲確診僅200多例時的日本曾與台灣一樣街頭清空,但如今人流回歸。(圖/翻攝自推特「蘇增仁」「JUN醬」)

不過全球多國疫情嚴重已逾一年,台灣的雙北才進入三級警戒僅僅數天,已有不少人擔憂未來難料若警戒期限拉長或升高,一段時日後台灣人是否還會如此守規矩。不過他也翻出去年日本疫情剛爆發時,街頭同樣瞬間清空,但相隔一年卻像是無懼病毒似地紛紛走上街頭,顯示其對於自由與正常生活的渴求會隨著時間更加強烈。

This might be the first time for us in #Taiwan since the start the pandemic, but we’re doing a great job. Remarkable to see how people are complying and staying at home! This is Xinyi last night!

Source: a friend’s Facebook! pic.twitter.com/OD93T5pksU