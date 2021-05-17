日媒搶報「台灣奇蹟」真相曝！　自動空城超震撼：都是網友發的文

▲網友紛紛在社群網站上張貼台北空城景象。（圖／翻攝自推特「蘇增仁」）
記者張靖榕／綜合報導
雙北防疫進入三級警戒，連兩日破百確診令民眾憂心甚至恐慌，周末街頭人流明顯變少，平日擠滿人的風景、商業區和捷運站更是空蕩蕩。16日網路上開始流傳日本媒體報導台灣「奇蹟」，並附上台北空城照，指日本大讚台灣防疫意識高，不過實際搜尋日本新聞媒體網站，「奇蹟」、「世界第一」等字眼均未出現，相關角度的報導也未見到。
民進黨立委蔡易餘16日在臉書粉專「蔡易餘 家己人」發文，指「日本新聞播報台灣的奇蹟，能夠一天之內所有的人口都消失！這是世界上任何一個國家都做不到的！」該則貼文吸引了逾3000名網友按讚，網友紛紛留言分享，而照片也在臉書等社群網站上發酵。
不過蔡易餘貼文底下幾篇網友的留言指出，「請問新聞的出處在哪裡」，即便用日文去找都找不到日本媒體有用「奇蹟」和「世界第一」等角度報導台灣疫情街景，且照片內的日文用法也不像日媒作風，但實際搜尋日本媒體以及推特，並未發現相關報導，卻多是台日友好的推特帳號和Instagram帳號所PO出。
もちろん各々事情があるのは分かるけど、— JUN醬@台湾に住むyoutuber（じゅんちゃん/変態先生） (@junchan_daaa) May 16, 2021
こう比較されてしまうとちょっと恥ずかしい…
（上が一日7000人感染者の出ている日本/下が一日200人の台湾を比較する写真）#台湾 #日本 #コロナ pic.twitter.com/lthuLy8eY7
これが台湾人の団結力です。— 奈奈ʚ♥ɞ台湾っ娘 (@nana_nico2525) May 16, 2021
日曜日なのに、ほぼ誰もいない pic.twitter.com/6hsdXsByrp
推特上對台灣大加讚揚的帳號多為個人帳號，不具官方或媒體色彩，倒是住台灣的日本YouTuber「JUN醬」也分享了照片，將單日確診200人的台灣和單日7000例的日本街頭情況相比，前者宛如空城，後者大街擠滿人，反差甚大。
▲確診僅200多例時的日本曾與台灣一樣街頭清空，但如今人流回歸。（圖／翻攝自推特「蘇增仁」「JUN醬」）
不過全球多國疫情嚴重已逾一年，台灣的雙北才進入三級警戒僅僅數天，已有不少人擔憂未來難料若警戒期限拉長或升高，一段時日後台灣人是否還會如此守規矩。不過他也翻出去年日本疫情剛爆發時，街頭同樣瞬間清空，但相隔一年卻像是無懼病毒似地紛紛走上街頭，顯示其對於自由與正常生活的渴求會隨著時間更加強烈。
This might be the first time for us in #Taiwan since the start the pandemic, but we’re doing a great job. Remarkable to see how people are complying and staying at home! This is Xinyi last night!— Sana Hashmi, PhD | 胡莎娜 (@sanahashmi1) May 16, 2021
Source: a friend’s Facebook! pic.twitter.com/OD93T5pksU
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