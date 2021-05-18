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重症印度嬤被「判死」！　火化前1秒突驚醒大哭

▲▼印度疫情、新冠肺炎、火葬場、屍體、遺體。（圖／路透）

▲印度疫情失控，遺體直接在恆河岸邊火化。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度疫情失控混亂局面未解，全國木材搭起的臨時火葬場遍布，甚至有上百具屍體因火葬場超載而被直接倒入恆河之中，全國陷入煉獄般的景象。一名阿嬤日前確診，病況後來急轉直下，之後很快被疲勞轟炸的醫護人員宣布死亡，卻沒想到在火葬的前一刻，卻奇蹟似地睜眼大哭，嚇壞眾人，也在印度社群網路上引起討論。

綜合印媒報導，76歲的老阿嬤位於馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的穆德黑爾村（Mudhale），日前因確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在家中隔離，但很快轉為重症不得不緊急求醫；然而醫院的病床早已大缺已久，正當家人折騰地在為阿嬤找病床時，仍躺在救護車裡的阿嬤失去意識了，車上的醫護人員以為阿嬤斷氣，草草向其家人宣告阿嬤已經過世，接著就在家人的陪伴向送回村里準備火化。

火葬場人員將阿嬤放置在柴堆上，正當要開始火化時，阿嬤突然睜開眼隨即大哭，家人們這才知道趕緊將她又送回醫院接受治療。消息傳出後許多人質疑救護車上的醫護人員究竟是否為了省事直接「判死」，也有聲音懷疑在這場早已失控的疫情中，有多少病患遇上同樣情況而因此枉死。

此前一名40歲的男子也被宣告死亡，印度院方甚至開立了死亡證明，但家屬收到準備送去火化的遺體時卻發現，他們不認識這具遺體，之後才要到醫院找人，發現該名男子還活著而且正在治療。相關事件愈傳愈多，醫護人員承擔著前所未有的工作壓力，而這也是許多「無可饒恕的錯誤」被犯下的原因。

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