「有政府，又停電」　國民黨點名王美花下台負責

▲國民黨點名經濟部長王美花下台負責。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

台電興達電廠13日才因內部人為疏失，機組全數跳機、全台415萬戶大停電，17日下午又再次故障，雖已修復並且併聯，但仍無法應付大量住宅用電的需求，所以台電緊急宣布晚間20時50分起實施分組限電。對此，國民黨晚間也狠諷「有政府，又停電」、「看清楚了！蔡政府正在示範，7天內大停電2次」，並點名經濟部長王美花下台。

國民黨表示，上個星期才剛剛發生全台大停電，短短4天內居然又2度分區限電，如今全民正在防疫關鍵時期，普遍減少外出，台電早就應該預期全台用電量可能上升，結果事前完全沒有任何因應對策，一部興達電廠機組故障，就造成全台跳電事故。

國民黨指出，這次事故凸顯三件事實：第一，台灣電力不足；第二，蔡政府信用破產；第三，經濟部長王美花無能。

國民黨表示，在跳電之前，台電官網還顯示台灣備轉容量還有10%以上，供電無虞，而在跳電之後，台電官網直接故障維修，任何停電資訊、電力供需等等全部都看不到，恰恰證明，台電公布的備轉容量數據就是灌水。

「實際上根本拿不出那麼多的電力因應緊急狀況。」國民黨指出，蔡英文過去曾經承諾台灣絕不缺電，但是在任內已經發生三次嚴重的全國跳電事故，如今新冠疫情惡化，政府又叫人民待在家裡不要外出，又要大家不能用電，蔡英文必須重新檢討能源政策，王美花應該立刻辭職下台。