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凌晨空中「超大火球」爆閃4次有解了　氣象局曝原因：有時還會音爆

記者賴文萱／台北報導

今天（7日）凌晨0時許起，各地民眾紛紛目睹一顆很亮的火球劃過天空，引發熱烈討論到底是什麼。氣象局長鄭明典一早分享中央大學天文研究所鹿林天文台影片證實，昨晚鹿林，火流星！難得的紀錄。氣象局解釋，火流星定義為視星等的亮度達到-14等或以上的火球，不是經常有，凌晨剛好軌道劃過上空，偶爾火流星出現時，還會伴隨音爆產生。

有網友今在「宜蘭知識+」臉書社團PO出影片，只見有一道長長尾巴的亮光劃過天際，現場許多人直呼「變很大顆耶」、「好亮耶」、「人類要滅絕了」、「會不會大地震啊」、「還是飛機失事」。

▼流星照亮夜空。（圖／翻攝「宜蘭知識+」臉書社團）

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▲▼0707流星。（圖／翻攝宜蘭知識+）

▼火流星照亮夜空。（圖／翻攝「鹿林天文台」臉書

▲▼火流星照亮夜空。（圖／翻攝「鹿林天文台」臉書）

對此，氣象局天文站主任鄭俊岳表示，大家目擊到的火球就是火流星，他解釋，月亮視星等為-13等，而亮度達-14等以上的流星體就會被歸類為火流星，一般來說，火流星不是經常有，凌晨剛好這個個別的流星體軌道劃過上空，大家才有機會看到。

鄭俊岳也提到，凌晨這個火流星量體比較大，所以跟大氣摩擦產生的熱量跟光線也更大，火流星劃過天空時，有時候還會聽到音爆產生。

氣象局長鄭明典一早也分享中央大學天文研究所鹿林天文台影片證實，昨晚鹿林，火流星！難得的紀錄。鹿林天文台則在臉書解答這是流星，「超級猛的一顆」、「爆閃四次」，並貼出0時2分的影片，只見流星劃過時照亮夜空好幾秒。

大事件！ 誰剛看到天空超大流星。 7月7日00:04分看到的。

Qnew Lee 發佈於 2021年7月6日 星期二
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