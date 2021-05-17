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社會 社會焦點 保障人權

欠賭債80萬超囂張　債主臉書嗆聲惹惱他...撂人開1槍投案

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲張姓男子17日清晨搭乘友人汽車到蔡姓男子住處前，持改造手槍朝門口開了1槍，隨後攜帶槍枝自行前往派出所投案。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市新興區17日清晨傳出槍響，一名張姓男子搭乘許姓友人的汽車到蔡姓男子位於新興區八德二路住處前，持改造手槍朝門口開了1槍，所幸並未造成人員傷亡，隨後張、許二人攜帶槍枝自行前往新興分局中山路派出所投案，目前警方仍持續偵訊中。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲張男用來犯案的改造手槍。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，25歲的張男因網路簽賭積欠蔡男80多萬元，2人因債務糾紛在網路上發生爭吵，5天前蔡男甚至在臉書上留言嗆「今天起有欠張男的，都不用處理，我說的！」，讓張男感到極度不爽。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲蔡男在臉書嗆「今天起有欠張男的，都不用處理，我說的！」。（圖／記者吳世龍翻攝）

17日清晨5點40分左右，張男喝酒後壯膽，搭乘許姓友人駕駛的汽車來到蔡男位於新興區八德二路62號住處，張男下車後持改造手槍朝門口開了1槍，隨後張、許二人攜帶槍枝自行前往中山路派出所投案。目前警方已通知蔡姓男子前來釐清但仍未到案，後續將深入調查。全案將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人罪移送法辦。

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