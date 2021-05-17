新北疫情／面對封城可能　我們能教孩子的5大啟示！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

雙北疫情急轉直下，今天政府宣佈國、高中以下的學童，從明日（5/18）開始停課，我身在重災區，外面正忙著亡羊補牢，我們家卻已經默默自肅超過1年，雖然難免遭人訕笑，說我杞人憂天，但從小氣喘外加心臟不好，我從武漢一封城，就透過YouTube觀摩、提前佈署，所以身心靈都已經調整到可以坦然面對的狀況。

去年初，武漢封了2個半月，呼吸系統不好的我，每天掛在直播上，看人家怎麼過日子，我們該慶幸自己並非身在極權，但要說完全不用預備，那肯定是太樂觀了！除了適量、可以讓我們減少外出的生活物資以外，身為父母的我們，可以趁機引導孩子，這些生活上的金科玉律。

1、物資夠用就好，一窩蜂或惡性囤貨，會使情況雪上加霜。

我不是勸人瘋搶，但至少要備半個月到1個月的糧食應付，就算政府不封城，也該暫時減少出門機會，在這樣情況下的正常採買，絕對不能被視為一窩蜂！孩子一定會問：「一窩蜂是什麼呢？」囤了超出自己正常需求量的物品，就是惡意囤貨，會導致社會失衡的。

又，為什麼不要瘋搶呢？除了體貼他人的同理心外，就是怕「亂」！資源分配不均，就容易出情緒上的大事，我想，這也是為什麼政府態度相對保守、不敢輕言封城的原因，防疫已經不容易，就別再添亂了！

題外話，需要準備的物品，除了食物以外，還有藥品跟電池喔～

2、關心進度，可是力求「服從」。

大家都知道「防疫視同作戰」！我明白，這些消息看了很煩，但如果完全拒絕接收，那對於疫情就很難掌握了，你必須知道敵人在哪！然而，政府有政府的顧慮，人民有人民的擔心，但大家都在同一艘船上，還是得聽從指揮官的命令，才能全體一心，試圖從疫情風暴安然離開。

3、我們可以樂觀，但不要僥倖。

說穿了，先前台灣防守太好，導致許多人明知道是疫情期間，仍不戴口罩全台到處跑，不是說不能玩，但能不能先做好防禦？我們必須告訴孩子，這不叫樂觀，這叫僥倖啊！

4、要安於室，引領孩子找到在家的快樂～

一定有很多孩子跟我女兒一樣，每天不出門便面目可憎吧！但疫情當下，我們必須留在家裡，所以，除了教科書出版社提供的線上系統外，我已經準備好許多手作材料了，既來之、則安之！

5、只要是正確的，你不用和別人一樣！

就如同文章開頭所說，在大家鬆懈的時候，總是會聽到不少嘲笑我們堅持戴口罩，或者不為玩樂出遠門的「怕死」謬論，在同儕的壓力下，孩子要有足夠的心理強度，才能抵抗他人的流言蜚語，這是父母必須多替小孩強化的。

最後，病毒不認長幼、不認富貧、不認藍綠，得過一般肺炎、曾經痛不欲生的我，總是設想到最壞，好逼自己做最高強度的準備。不用害怕焦慮！我們必須藉由焦慮，來喚醒對大自然的敬畏，以及對身邊的人的愛，我們的敵人是自己，而愛會使我們自律，一起撐過去！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。