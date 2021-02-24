外出禁忌／帶小孩旅遊外宿怕撞鬼？　避邪5點保平安～

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

普天同慶，學期終於開始了！隨著孩子上學去，媽媽的耳根也清淨許多，「終於可以做些正事啦！」當我開始處理信件時，赫然發現一個有趣的提問：「Rose，很佩服妳常常一個人帶DAHLIA出去玩，因為我很膽小，想問妳外宿的時候，難道都不擔心會碰到不乾淨的東西嗎？」

哈，誰說我不怕？只是用了一些方法去避免而已，請聽我娓娓道來吧！

這是女兒人生第一個寒假，前兩週我還需要打工、女兒就在公司複習上學期功課，後兩週，隨著老闆宣布放長假，我們立馬安排了台中4天3夜，於小年夜回台北過年後（也避開過年高昂的住宿費），初五又衝到高雄5天4夜。

我對鬼神之說，採取一種敬畏的態度，其實我曾經很鐵齒，但在高中的時候，被朋友騙去玩筆仙，說附身的人是我偶像（好傻好天真），完全不知道那是什麼的我，幾乎天天翹課去她家找偶像。

因為朋友已經走火入魔，所以對整個儀式不太尊重，有時候會突然放開筆去上廁所，留我一個人跟著筆動，沒多久，我開始感覺旁邊有人，還做出一些很危險的事情，例如眼睜睜看自己闖馬路（汗），處理好久才擺脫「被跟」的狀況，寧可信其有，不可信其無，從此我就不沾這種事情。

現在帶孩子出去玩，不管是國內還是國外，我都有一些趨吉避凶的方法：

1、選擇安全的下榻處：

我對住宿只有乾淨、不鬧鬼、離大眾交通工具近等3個條件，因為一整天都在外面玩，飯店設施用不太到，如果以台中、高雄地區來看，這樣價格可以壓到一晚含稅1000元左右。

我大都透過訂房網當公正第三方來訂住宿，下單前會先查google跟PTT評價，而且是從負評、分數最低開始看，只要有人說住起來怪怪的，或附近有比較陰森的地方，就完全不考慮。

用訂房網下訂時，有欄位可以表達住宿需求，我會直接填寫自己有帶小孩，希望房間整潔、不要潮濕，而我有朋友是絕對不住邊間或電梯附近，這些都是可以預先通知旅店做安排的！

2、入住禮儀很重要：

我不擔心邊間，但進門前，我一定會與女兒一起說聲：「不好意思！打擾了，我們要來這邊借住幾天！謝謝！」為了擔心女兒會怕，我用偏向日本的想法跟她解釋，因為要感謝這個房間，所以要很有精神地打招呼喔～

3、不關全黑、不翻櫃子：

我在家睡覺，會點很暗的小夜燈，但在外面，我會開一盞不礙眼的大燈，就算比較難睡，還是堅持這樣開。另外，我女兒會好奇地去翻所有的抽屜、櫃子，之前還拿出一本聖經…從此，我告誡她，需要找東西才去開抽屜。

4、有歷史、肅殺之氣的景點，要在日落前離開：

如果有follow焦糖綠玫瑰粉專或Instagram，會發現我很喜歡去一些有歷史或在地民俗的地方，但這些景點，我絕對會在日落前走完，像是我們上週去了高雄蓮池潭，沿著鳳山古城走了一圈，最後停在孔廟，我見太陽就要下山，趕緊催促女兒往外走，另外，我也不去舊刑場、舊軍營。

5、帶個幸運物吧：

不管是護身符，還是十字架，帶著讓自己安心的幸運物，絕對可以幫忙擋災的！

當然啦，信者恆信，我自己沒有特定宗教信仰，心煩的時候，教會、廟裡都會去，甚至我還有一點喜歡冒險，但帶著小孩，就謹慎一點吧，提供給大家參考囉！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。