別穿新鞋搭髒襪！　淘汰襪子的5個重要時機

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

您多久替孩子更新一次襪子呢？足部是人體汗腺最密集的地方，偏偏因為位置不明顯，而常常被忽略，當角質碰上汗水，自然產生許多髒髒的細菌，進而傷害我們的身體，根據中央社報導，剛脫下鞋襪的腳，可能攜帶上百萬株細菌，而且無法完全洗去，所以，您還能不重視襪子的更新嗎？

除了細菌、黴菌等問題，我們大人啊，因為足部的尺寸已經固定，加上襪子的彈性材質，使得家長很難第一時間發現，小孩的襪子早就被撐到變形，變得粗糙且不具保護力，鬆緊帶更是無法包覆住腳踝。

襪子不像鞋子，一不能穿了，孩子馬上就會反映，以下我們就針對這5點，來替衣櫃裡的襪子，好好檢視一番吧！

1、容易被遺忘的「尺寸不合」。

正如我上面所說，因為襪子有彈性，孩子在穿上的時候，很容易直接往上拉，拉久了，小童的都可以拉成大童，但中間的織洞被拉大，就失去保護作用，簡直就像兜個起泡網在腳上。

所以，不管是邊緣鬆垮、還是被拉大了半個尺寸，趕緊將這些襪子功成身退吧！它們已經完成任務了～

2、不太受重視的「底部變硬」！

小孩總是好動，而且也容易流汗，襪子經過磨損與汙垢、汗水的融合後，該處布料會變得粗硬，除了磨腳、不好穿以外，也容易藏汙納垢，所以一定要定期更換！

3、防滑不夠，或是已經被磨掉。

我很重視防滑設計！因為我女兒運動神經發達，看到大片空地就想跑一圈，更別說是在學校了，我看不到會更瘋啊（笑）所以不管是鞋子還是襪子，我都會買防滑性能強的，但不管防滑再強，總會有磨損、龜裂的狀況，此刻不要考慮了，趕快丟了吧！

4、定期「半年換一次襪子」！

不管是足部尺寸改變，還是襪子生垢的速度，小孩的襪子，最多長半年要全部換一次，覺得沒破就丟很浪費嗎？別忘了，襪子不單純是裝飾品，而是實實在在保護足部的貼身衣物，不要因為襪子造型花俏，就忽略它原本的功能啊～

5、材質適合不適合？小孩的身體會告訴你！

我們家是過敏體質，碰到不適合的材質，容易發癢起疹，由於襪子有彈性，所以多是採混紡的方式來製作，也就是說，在材質複雜的情況下，家長要更觀察小孩對剛入手的襪子是否適應，通常症狀都是穿第二次、第三次的時候，會開始浮現。

沒想到這襪子有這麼多學問吧？我也是有了孩子以後，才慢慢注意到這些，也進而發現，我對某些材質真的會過敏，穿上走一天，整個腳都起疹了，綜合以上，希望大家一起重視足部衛生，別再穿新鞋，搭髒襪啊～

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。