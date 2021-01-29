　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

別穿新鞋搭髒襪！　淘汰襪子的5個重要時機

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

您多久替孩子更新一次襪子呢？足部是人體汗腺最密集的地方，偏偏因為位置不明顯，而常常被忽略，當角質碰上汗水，自然產生許多髒髒的細菌，進而傷害我們的身體，根據中央社報導，剛脫下鞋襪的腳，可能攜帶上百萬株細菌，而且無法完全洗去，所以，您還能不重視襪子的更新嗎？

除了細菌、黴菌等問題，我們大人啊，因為足部的尺寸已經固定，加上襪子的彈性材質，使得家長很難第一時間發現，小孩的襪子早就被撐到變形，變得粗糙且不具保護力，鬆緊帶更是無法包覆住腳踝。

襪子不像鞋子，一不能穿了，孩子馬上就會反映，以下我們就針對這5點，來替衣櫃裡的襪子，好好檢視一番吧！

1、容易被遺忘的「尺寸不合」。

正如我上面所說，因為襪子有彈性，孩子在穿上的時候，很容易直接往上拉，拉久了，小童的都可以拉成大童，但中間的織洞被拉大，就失去保護作用，簡直就像兜個起泡網在腳上。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

所以，不管是邊緣鬆垮、還是被拉大了半個尺寸，趕緊將這些襪子功成身退吧！它們已經完成任務了～

2、不太受重視的「底部變硬」！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

小孩總是好動，而且也容易流汗，襪子經過磨損與汙垢、汗水的融合後，該處布料會變得粗硬，除了磨腳、不好穿以外，也容易藏汙納垢，所以一定要定期更換！

3、防滑不夠，或是已經被磨掉。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

我很重視防滑設計！因為我女兒運動神經發達，看到大片空地就想跑一圈，更別說是在學校了，我看不到會更瘋啊（笑）所以不管是鞋子還是襪子，我都會買防滑性能強的，但不管防滑再強，總會有磨損、龜裂的狀況，此刻不要考慮了，趕快丟了吧！

4、定期「半年換一次襪子」！

不管是足部尺寸改變，還是襪子生垢的速度，小孩的襪子，最多長半年要全部換一次，覺得沒破就丟很浪費嗎？別忘了，襪子不單純是裝飾品，而是實實在在保護足部的貼身衣物，不要因為襪子造型花俏，就忽略它原本的功能啊～

5、材質適合不適合？小孩的身體會告訴你！

我們家是過敏體質，碰到不適合的材質，容易發癢起疹，由於襪子有彈性，所以多是採混紡的方式來製作，也就是說，在材質複雜的情況下，家長要更觀察小孩對剛入手的襪子是否適應，通常症狀都是穿第二次、第三次的時候，會開始浮現。

沒想到這襪子有這麼多學問吧？我也是有了孩子以後，才慢慢注意到這些，也進而發現，我對某些材質真的會過敏，穿上走一天，整個腳都起疹了，綜合以上，希望大家一起重視足部衛生，別再穿新鞋，搭髒襪啊～

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
公園突聽女學生求救：不要這樣！　男星衝去解救...結果超糗
快訊／美股再下殺370點！「散戶狂熱」有隱憂　台積電ADR跌
AV傳奇女優「3年拍43部」閃電引退！　現況曝光
新北妹逛好市多被搭訕！　聽「下一句話」臉秒紅

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

熬夜摸黑追劇看手機　過來人：急性青光眼帶來5教訓

過敏、塑化劑…　我不給孩子玩史萊姆的4大理由！

燒40度急住院！可怕的親吻病疱疹　飛沫也能傳染

小孩住院／我只有一個人陪病　吃飯要怎麼解決呢？

別穿新鞋搭髒襪！　淘汰襪子的5個重要時機

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

別穿新鞋搭髒襪！　淘汰襪子的5個重要時機

女歌手河邊拍MV拍一半　突聽廣播「要洩洪」當場傻眼

中國不承認BNO護照！　港前保安局長曝真相：對港人沒有實質影響

富邦金收購日盛金打延長賽　金管會：依法行政

中學五人制／花縣花崗年年參戰　孩子是走向職業化最大推手

女大生帶友回家！意外揭開父親婚外情：把妳當閨蜜，妳卻想當繼母

「台灣把大陸搞煩了」　胡錫進嗆武統：解放軍做好了準備

搏感情戰術！印軍學習「西藏歷史文化」　對抗解放軍大外宣

快訊／美股再下殺370點！「散戶狂熱」有隱憂　台積電ADR跌2.7％

《細物警探》三大影帝聯手！　「英文原片名」其實是暗示

南港正核心珍稀純住宅！雙上櫃品牌打造「擎天森林」

親子熱門新聞

穿新鞋搭髒襪？淘汰襪子的5時機

禮貌兒賣場廁所內突大喊！路人偷笑　屎在滾媽：好丟臉

五寶爸盲點／不敢選擇、不願拒絕

被酸拍片賣小孩　YouTuber：記錄

8歲外甥亂說話　阿姨：嫁不出去你害的

想拿掉避孕器…醫生「找不到線頭」

新手媽媽血淚告白　勸世文掀論戰

童亂抽郵局號碼牌！霸氣媽出奇招

醫生，我的小孩大便裡怎會有血？

女兒羞恥喊毛毛飛走！嫩媽公廁崩潰

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

台大女醫遭撞死　媽媽一夜白頭

勇媽不打無痛自然產雙胞胎

不婚生子可行嗎？生父認領前先想想

更多熱門

相關新聞

他惡作劇騙妻「小孩不是親生」　網怒轟：白癡

他惡作劇騙妻「小孩不是親生」　網怒轟：白癡

玩笑開過頭！國外一名女子日前分享，丈夫在她生完小孩後開始對她愛理不理，追問之下對方竟回「我驗了DNA，發現小孩不是我親生的」，讓她當場崩潰不能接受，這時丈夫才嘻皮笑臉表示「我開玩笑的」，被不少網友怒轟根本是白癡。

要創業　還是選擇改變？

要創業　還是選擇改變？

不怕疫情，以色列產房爆滿！

不怕疫情，以色列產房爆滿！

巨大容量乾衣機竟能保養羽絨衣

巨大容量乾衣機竟能保養羽絨衣

曬襪長5kg麻糬！太胖打翻媽笑歪

曬襪長5kg麻糬！太胖打翻媽笑歪

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育衛生腳臭襪子過敏異位性皮膚炎

讀者迴響

熱門新聞

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

即／北市50歲男「居家隔離出關」！跟友人睡旅館亡

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

陸網「感謝博恩」：立功了！

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

《全明星》8成員突襲《玩很大》

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

北市超商刀客「見頸即殺」　懊悔：我長大了　

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

4歲妹拉不住三寶阿公！慘遭撞飛

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面