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本土確診狂飆！　加拿大台灣網友推「它」防疫效果不輸封城

▲▼空拍,台北市,萬華,龍山寺,人潮車潮稀少,防疫。（圖／記者林振民攝）

▲本土案例飆升，民眾自覺在家防疫，台北街頭空無一人。（圖／記者林振民攝，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

台灣本土確診數不斷攀升，今（17）日單日確診更創新高飆333例，有不少民眾憂心若事態持續擴散，接下來恐面臨封區或封城，一名住在加拿大的台灣女網友在Dcard分享自己度過三次封城的經驗，呼籲台灣民眾若自覺自律，「絕對不輸封城效果」，希望在國外看到台灣用兩週時間將每日確診數降至最低。

▲▼空拍,台北市,萬華,龍山寺,人潮車潮稀少,防疫。（圖／記者林振民攝）

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▲▼空拍,台北市,萬華,龍山寺,人潮車潮稀少,防疫。（圖／記者林振民攝）

原PO表示，第一，若接下來有更多確診者的足跡被公布，請千萬不要公審，這樣只會讓確診者更不敢說實話，影響疫調效果。第二，疫情不是世界末日，不要囤積糧食，國外反覆封城後也不再有人屯糧了，因為一定有食物。第三，政府不封城自有考量，但人民不作為就是自己的問題，直言「人民的自覺自律效果，絕對不輸封城效果！」

她表示，加拿大經歷三次封城，每次爆發就封一次，爆三次，就封三次，2020夏天在第一波疫情後，加拿大因單日確診數一度減少到500例以內，甚至100多例而解封，沒想到大家開始輕忽防疫到處玩，邊境管制也寬鬆，確診數也因此節節攀升，感恩節後一天變三、四千例，聖誕節隔天政府再度封城，但已經來不及，單日確診陸續狂飆1萬多例，之後一路封到2021年2月底。

▲▼北市環保局與國軍33化學兵群 萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼北市環保局與國軍33化學兵群 萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼北市環保局與國軍33化學兵群 萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）
後來因為確診數下降，加上經濟也快撐不下去，加拿大再度解封，大家又開始瘋狂出門購物、聚會、玩樂聚集，三週後單日確診再飆至九千、一萬多，加護病房嚴重不足，醫療量能也不堪負荷，政府下令再封城至4月初，解封時間一拖再拖，目前預估是6月初解封。

原PO直言，「在台灣的你們，這真的不是在開玩笑的，台灣現在資源有什麼？除了自覺自律，還能幹嘛？」她認為，現在台灣疫苗不足，購買也不易，「台灣確定有時間能夠像加拿大一樣，買一堆疫苗給人民打嗎？還是要反覆封城一半的人打疫苗，一半的人用時間等待群體免疫？還是你們也打算跟加拿大一樣，乾脆半群體免疫半施打疫苗？ 然後再來用反覆封城爭取時間？」

最後她告誡，別天真以鬆懈態度面對疫情，「難道自律及犧牲自己的一點私慾就這麼難？」文章一出不少網友也紛紛回應，「外國人很多耳朵很硬，我們不要學」、「僥倖心理要不得，拿出道德觀念來吧」」、「火終於燒到自己家了才有感覺，現在要回到零需要點奇蹟」。

也有在韓國梨花女子大學的台灣網友指出，南韓現在疫情雖然獲得控制但仍無法清零，只能和病毒共存，希望台灣民眾可以提高警覺，把衝擊降到最低！還有在德國的網友也現身分享，去年至今一直處在封城狀態，已經上了一年半網課，希望台灣人「不要再東怪西怪又不戴好口罩或到處亂跑去餐廳吃飯」。

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