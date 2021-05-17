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轉傳「疫情假訊息」依法開罰！　陳時中：最重可罰300萬

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布新增333例本土，但由於每天上午都會有各種確診消息在社群轉傳。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，轉傳假訊息有刑責也有罰款，最高可罰到300萬。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲▼0517疫情假消息勿轉傳。（圖／疫情指揮中心提供）

▲疫情假消息勿轉傳。（圖／疫情指揮中心提供）

指揮中心今公布新增333例本土個案，居住縣市分別為台北市158例（萬華區89例最多）、新北市148例（板橋區41例最多）、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、臺中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。其中和台北茶藝館相關的有155例。

指揮官陳時中表示，確診個案中有189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今年5月5日至5月16日，其中台北茶藝館155例、萬華活動史相關86例、南部進香團6例、某社團群聚相關5例、宜蘭遊藝場群聚相關 3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例，相關疫情調查持續進行中。

而關於確診消息，陳時中也表示，近來假訊息越來越多，所以還是重申，假訊息請勿轉船，最高可到300萬或是三年以下有期徒刑或拘役，收到不明來源疫情資訊請先查證，不要急著分享轉傳，以免觸法。

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