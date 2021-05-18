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快訊／台師大學生「停課後」確診　校方給「一封信」回應了

▲▼台師大一學生確診。（圖／台師大）

▲台師大一學生確診。（圖／台師大） 

記者鄒鎮宇／綜合報導

國立師範大學校傳出校內一名學生確診的消息。《師大青年報 NTNU Youth》透過臉書PO出校方的防疫通知信，證實有一名學生確診，「該生在停課前並無出現症狀，也非住宿生，因有輕微不適自行前往採檢，為今日指揮中心公佈之個案。」

台師大學務長林玫君證實，校內一名學生確診武漢肺炎，目前症狀輕微。該生在停課前並無出現症狀，也非住宿生，因有輕微不適自行前往採檢，為今日指揮中心公佈之個案。學務長表示，學校為保險起見，已發送自主健康管理通知給同課堂的學生，請同學多加留意。

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▼校方的防疫通知信。（圖／翻攝師大青年報 NTNU Youth

▲▼快訊／台師大學生「停課後」確診　校方證實回應了。（圖／翻攝師大青年報 NTNU Youth）

國立師範大學校18日晚間也以「至全校師生同仁的信」為題發出公告，表示該位同學並未住宿學校，相關師生皆已接獲通知進行防疫措施，接觸場域均已進行環境消毒。

「至全校師生同仁的信」全文如下：

親愛的師長、同仁及同學們：

過去一年，全球疫情嚴峻，臺灣在國人的努力下，疫情得以控制。然而自5月15日起，雙北疫情提升至第三級防疫警戒，疫情延燒，確診案例持續增加。本校接獲衛生單位通報，今日確診案例中，有1例為本校學生。因症狀尚屬輕微，目前該同學已依衛生單位指示，於家中進行一人一室隔離。該位同學並未住宿學校，相關師生皆已接獲通知進行防疫措施，接觸場域均已進行環境消毒。

隨著疫情警戒提升，本校已加強相關措施，所有課程至學期末全面改以遠距教學方式進行，期末考改採線上測驗。校園活動停辦、延期或改以線上方式進行。行政同仁分流上班，居家辦公，減少群聚感染風險。校園內相關場館，加強清潔消毒，並暫停對外開放。校園全日實施出入口管制，入校實名制及體溫量測，全面加強各項防疫工作。

在此時刻，請大家不要恐慌，不論你是在學校，或是在家中，請大家留意自身健康狀況，維持正常作息，戴口罩、勤洗手。學校會持續關注疫情發展，配合政府防疫政策，也期盼大家團結合作共同面對，相信我們一定能平安度過！

校長 吳正己

2021年5月18日

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