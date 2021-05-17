不斷更新／亞東7人染疫！雙北市各醫院「門、急診異動」懶人包

▲亞東醫院有6名住院患者加上2名看護染疫。（圖／記者陳雕文攝）

記者嚴云岑、李佳蓉／整理報導

繼和平醫院13日傳出有住院患者確診後，今（17）日又爆出亞東醫院住院患者加上看護共7人染疫，院方也證實此事，指指標個案可能是去過萬華茶藝館的新北市民。近日雙北部分醫院因湧入大批採檢民眾，加上確診數暴增，醫療量能不足，指揮中心也祭出4大醫療應變措施。關於各家醫院門、急診異動情況，《ETtoday新聞雲》整理讓你秒看懂。

指揮中心專家諮詢小組召集人昨日公布四大醫療應變策略，希望全國面臨大量新冠案例情況下，醫療營運可以降載，將穩定慢性病房改以追蹤方式領藥，非急迫性檢查、手術都建議醫療院所暫停，等到疫情比較穩定時再予以恢復。

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《ETtoday新聞雲》統整雙北停診、門診異動之醫院：

台大醫院

公告已預約5月17日～5月28日之門診民眾強烈建議可延後就醫，可憑預約紀錄來電延後門診，且該次不計算為爽約次數。

門診業務諮詢：

西址轉分機62504、62505、62510

兒醫轉分機70169

北醫附醫

即起至5/28暫停（延遲）非急迫性之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。

亞東醫院

今早院方證實有住院患者加上看護共7人染疫，因此門市降載，非緊急需要請延後看診與檢查；住院病人只出不進，僅收治由急診進入的急重症病患；急診病患住院前均需進行PCR篩檢；對住院病人擴大篩檢。

馬偕醫院

即日起入院前先插健保卡確認身分，若是來自萬華、板橋的民眾，將改採至戶外門診，台北、淡水院區同步實施。

▲台北市長柯文哲14日下午召開記者會，表示三總松山院區門診要停兩週。（圖／記者屠惠剛攝）

三總松山院區

因門診有1名護理師確診，因此門診停診2週。

北市聯合醫院

因應國內本土疫情升溫，臺北市與新北市已提昇至三級疫情警戒，為降低社區傳播風險，本院院外門診部及社區心理衞生中心社區心理諮商服務5/17～5/28暫停服務2週。

已預約掛號民眾可自行於本院網路掛號網頁，或來電各門診部櫃檯由工作人員協助後續預約；社區心理諮商服務停診期間，民眾若有緊急心理諮詢需求，可洽詢北市衛生局防疫心理諮詢專線（0979-702035，每日9時至17時）。

長庚醫院（台北林口桃園）

因應防疫政策所需，本院暫停（延遲）非急迫性醫療之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。由於防疫政策所需，無法事先逐一完全通知，敬請病人、民眾配合與諒解。後續可憑預約紀錄來電改期。

三軍總醫院

即起至5/28，暫緩所有非緊急住院病人（檢查、手術等）、美容手術、健康檢查。

台北榮總

即日起全面停止開放探病至6月8日，住院病人之陪病者仍為1名，其他措施均依中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，例外情形如下：

（一）病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。

（二）急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。

（三）其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。