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台鐵周日運量「大減6成」　通勤旅客少很多！北車今沒人流管制

記者賴文萱／台北報導

國內本土疫情爆發，今天是雙北升級三級警戒的首個上班日，不過，原本通勤時段人潮擁擠的台鐵台北車站，大廳人流少了許多，竟然空蕩無人，不少通勤族上車後也發現「區間車居然還有很多空位可坐」。台北車站站長涂維庭表示，今天觀察台北車站運量大概少了3成左右，原先規劃若人潮擁擠將實施的人流管制也沒進行，大致上秩序都良好。

▲▼台北車站大廳空蕩無人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北車站大廳通勤時段空蕩無人。（圖／記者屠惠剛攝）

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雙北市進入第三級防疫警戒階段，今天面臨首個上班通勤日挑戰，台鐵規劃，汐止、台北、萬華、板橋、樹林、鶯歌、桃園等站，至5月28日前，逢週一至周五07:00到09:00及17:00到19:00進行人流管制。如車站月台旅客容留量達二分之一，即於剪票口管控，持電子票證旅客應等待月台人潮疏散後始開放進站，持對號列車有座票旅客除外。

▲▼台鐵通勤族發現搭車人少了。（圖／讀者提供）

▲台鐵通勤族發現，今天搭車上班，車上人少了。（圖／讀者提供）

涂維庭表示，昨天旅客載客量約20萬，整體相較以往約減少6成，今天是防疫措施第一個上班日，到目前為止整體乘車秩序良好，對號列車也沒站票旅客，月台旅客候車區也沒很壅擠，整體總量沒有超過，今沒啟動人流管制。截至上午9點為止，觀察旅客運量，台北車站大概比平常少了3成左右的人流。

▲▼站長涂維庭說明防疫管制措施。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北車站站長涂維庭說明防疫管制措施。（圖／記者屠惠剛攝）

《ETtoday新聞雲》今早也直擊台鐵通勤大站台北車站，不過，以往繁忙的車站大廳，今天竟然空蕩無人，鮮少人逗留。每天來回基隆南港通勤的李小姐表示，以往通勤時段搭車人潮都很多，今天剛進入月台的時候，就發現等車的人有變少，上了車更驚訝，區間車居然還有很多空位可以坐，平常這時段車廂內大部分都會是站滿人的情況。

▲▼三級警戒後首個上班日 台北車站 搭乘台鐵人潮銳減。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼三級警戒後首個上班日，台北車站搭乘人潮銳減。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼搭乘台鐵人銳減 車廂空盪盪。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵運安處科長簡信立表示，因應疫情發展，為了確保機班人力正常運作，台鐵已啟動車班、機班乘務人員分流，開啟第2報到整備地點，妥善規劃分流的動線。從即日起，也正式啟動分艙分流機制，避免車班乘務人員關鍵人力交互感染。

▲▼台鐵運安處簡信立科長說明防疫管制措施 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台鐵運安處科長簡信立說明防疫管制措施 。（圖／記者屠惠剛攝）

同時，台鐵也要求與旅客比較頻繁接觸的人員做好自主健康管理，每日在上班之前要量測體溫，用酒精消毒雙手、戴好口罩等，確保旅客跟自己的健康安全。

在車站部分，台鐵持續加強消毒，一等站1小時消毒一次，車廂部分，每天至少會消毒一次，每個月有4次深層消毒作業。

▲▼台鐵啟動車班、機班分艙分流服勤機制，避免關鍵人力交叉感染。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵啟動車班、機班分艙分流服勤機制，避免關鍵人力交叉感染。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵啟動車班、機班分艙分流服勤機制，避免關鍵人力交叉感染。（圖／台鐵提供）

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