立委辦公室啟動分流、在家上班　盼減少群聚及移動風險

▲民進黨立委周春米辦公室啟動分批辦公，每日由一位助理到辦公室輪值。（圖／周春米辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

國內新冠肺炎疫情升溫，立法院17日停開所有委員會，交通委員會、社會福利及衛生環境委員會更宣布停會一週。對此，民進黨立委周春米、洪申翰等人的國會辦公室啟動也紛啟動分流與遠距工作，盼減少群聚及移動風險。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，台北市、新北市即起至28日升級第三級警戒，立法院長游錫堃當天也緊急召集朝野協商，各黨團同意17日停開所有委員會，18日院會、程序委員會、修憲委員會則照常召開。

此外，立法院社會福利及衛生環境委員會召委、民進黨立委陳瑩17日表示，配合政府防疫措施，減少群聚集跨區、跨縣市移動，社會福利及衛生環境委員會將取消19、20日議程，本週委員會停會一週；立法院交通委員會召委、民進黨立委陳素月也說，本週委員會停會一週。

對此，周春米指出，雙北現在已經進入疫情第三級警戒，但是立法院因為有憲法上的義務，所以還是必須照常開會、問政，為了避免群聚及移動風險，所以她決定國會辦公室改採遠距、在家分批上班。

周春米說明，自己的助理可以在家寫質詢稿、搜集輿情，也呼籲各行各業如果可以採遠距、分批上班，大家就盡量採用這個模式，減少群聚及移動的風險，大家一起團結防疫、守護台灣。

洪申翰則說，因應近日新冠肺炎疫情嚴峻，國會辦公室配合防疫升級，進行分流與遠距工作，媒體朋友若有採訪安排等需求，請事先LINE或手機聯繫 。

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