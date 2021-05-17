「請隨時把自己和別人都當感染者」　醫：5-8成無症狀或輕症

▲蘇一峰醫師。（圖／東森新聞）



記者陳俊宏／綜合報導

胸腔重症醫師蘇一峰今天（17日）在臉書表示，新冠病毒COVID-19的感染者，有5到8成是無症狀或者輕症感染，請大家隨時把自己和別人都當成感染者，保持距離戴好口罩洗手，一定可以度過難關。

蘇一峰也提到，「台灣神秘的保護力量開始啟動了！台灣民眾自動淨空街道！每位台灣民眾都是防疫的第一線！大家一起努力，只要這樣維持一個月！！」

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▼台北捷運今早情形。（圖／記者呂佳賢攝）



台灣本土新冠疫情再起，15日暴增180名本土，16日更新增206例本土。據消息人士指出，今確診數「比昨天還多」，呼籲大家做好個人防疫、沒事別亂跑，但詳情仍有待指揮中心下午2時記者會說明。

疫情十分嚴峻，外界憂心醫療量能不足。指揮中心16日指出，假設已確定自己是確診個案時，由於症狀大多相對輕微，基本上休養後其實可以自行康復，為了讓資源留給重症患者，「請確診個案未接通報前，在家等候公衛人員通知」，在家一人一室，與家人使用不同衛浴設備，不要離開房間，避免跟其他同住者接觸，特別是長者及免疫力低下的人。

▼如果是確診者該注意什麼？（圖／指揮中心提供）

▼蘇一峰發文。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

