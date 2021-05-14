200萬假鈔買毒被識破　十五分幫私設刑堂亂棍虐殺丟包醫院

▲鄭姓男子因用200萬假鈔買毒，被黑幫亂棍打死丟包醫院。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市文山區不法組織十五分幫的周姓男子，去年底不滿鄭姓男子用200萬元假鈔購買毒咖啡包，竟私設刑堂，叫小弟拷打教訓鄭男，鄭男滿身是血無法動彈後，被丟包萬芳醫院不治身亡，事後還企圖要小弟頂罪，稱是為了10萬元賭債行兇，台北地檢署14日依傷害致死、販賣三級毒品等罪起訴周男等5人。

原本在新北市三重區某檳榔攤上班的鄭男，疑似在2020年12月1日，找了2名友人，拿200萬元現金向十五分幫購買毒咖啡包，結果被當場發現，整疊鈔票只有上下2張是真的，其他都是假鈔，奉命買毒的2人遭老虎鉗夾手逼問，供出鄭男，十五分幫成員再找鄭男出面談判。

結果鄭男依約到十五分幫位於景隆路的堂口後，被綁在椅子上，由周頡指示潘緯祥等人用亂棍拷打質問，到隔天凌晨，鄭男奄奄一息沒有動靜，一群人急忙把鄭男送到醫院丟包，但鄭男傷勢嚴重不治身亡。

周頡等人擔心東窗事發，原本計畫由潘男出面自首，佯稱是因為10萬元賭債不慎失手殺人，但被檢警識破謊言，找到十五分幫的堂口，在保險箱發現40多包毒咖啡包，另外又循線在幫眾陳冠宇住處找到上千包毒咖啡包，因而偵破這起因假鈔買毒引發的虐殺案，由檢察官在14日依法起訴。

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