　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中山樓鳳個工遭割喉慘死　竟是「外送員熟客」缺錢下殺手

▲▼遭殺害越女。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲遭殺害越女之前在網路攬客的照片。（圖／翻攝網路）

網搜中心／綜合報導　

北市中山區一位越籍樓鳳個工12日遭殺害，台籍男友發現時死者全身僅剩內褲、小可愛，脖子上有一道20公分的刀傷，血跡流入地面排水管。當天晚間警方逮到兇手，是一位擔任外送員的男熟客，坦承是為了錢才動起殺人念頭。

警方調查，40歲的黎姓越南籍女子，在12日上午9時許，遭男友發現陳屍個人工作室浴室內、血噴浴室頂，而她全身僅剩內褲、小可愛，脖子上有一道20公分的刀傷，血跡流入地面排水管，男友發現後緊急報警處理，警方到場發現女子氣絕，研判全身血應幾乎流光。

▲越南女遭割喉15公分，警方鎖定最後1名「常客」追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，黎姓女子3年前來台在養老院擔任看護，最後逃逸被移民署抓到遣送回國，沒想到1年前又偷渡來台，並且在林森北路開設個人工作室，疑似從事性服務。

警方到場後封鎖現場，發現黎姓女子遇害前有1名穿黑衣、牛仔褲的男子進入黎女工作室，1個小時後離開，並從大樓1樓離開，並往北徒步逃逸，最後再騎乘有外送箱的機車離去。

警方循線追查，在12日晚上8時許，在潘嫌位於新店的家中將人逮捕到案，嫌犯原本顧忌母親以及小孩在場堅持否認，但最後被警方突破心防才坦承將黎女殺害。案發後逃逸，將兇刀丟在羅斯福路四段的垃圾桶，並且將死者的手機變賣得手7000元，且女子錢包的3500元也一併消失，目前警方也將清查金手鍊的去向。

▼潘姓男子缺錢才向黎女動起殺人念頭。（圖／記者邱中岳）

 
ET快訊
暴增16例本土！5縣市亮紅燈　一張圖看懂全台確診分布
找到人了！「接觸者夫妻」爽遊金門　手機關機、神隱躲居家隔離
快訊／驚！中和景平路爆槍響8人逃散　當街施放信號彈警鎖定1車
美股狂洩681點！通膨數據引發憂心　台積電ADR跌逾4%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

直擊！新北八大行業停業　板橋KTV熱區熄燈空蕩蕩

快訊／永和死亡車禍！小貨車左轉撞飛8旬老婦　路中翻滾1圈倒地不治

中山樓鳳個工遭割喉慘死　竟是「外送員熟客」缺錢下殺手

快訊／驚！中和景平路爆槍響8人四處逃散　當街施放信號彈警鎖定1車

「萬華茶室」包廂內影片被曝光！　阿公玩超嗨

直擊「萬華阿公店」　2女確診嚇跑酒客！不夜城淪鬼城

涉向綠能業索「回饋金」　警調傳台南將軍、七股8名里長送南檢複訊

割喉魔認「放血劫財」奪按摩妹金錬手機　浴室染紅：全身血幾流光

為了搶泡麵＋衛生紙…雙北區大賣場塞爆　醫：群聚感染機率大增！

罰款義務人「中風癱瘓」生活困苦　台北分署募捐近3萬元救急

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

直擊！新北八大行業停業　板橋KTV熱區熄燈空蕩蕩

快訊／永和死亡車禍！小貨車左轉撞飛8旬老婦　路中翻滾1圈倒地不治

中山樓鳳個工遭割喉慘死　竟是「外送員熟客」缺錢下殺手

快訊／驚！中和景平路爆槍響8人四處逃散　當街施放信號彈警鎖定1車

「萬華茶室」包廂內影片被曝光！　阿公玩超嗨

直擊「萬華阿公店」　2女確診嚇跑酒客！不夜城淪鬼城

涉向綠能業索「回饋金」　警調傳台南將軍、七股8名里長送南檢複訊

割喉魔認「放血劫財」奪按摩妹金錬手機　浴室染紅：全身血幾流光

為了搶泡麵＋衛生紙…雙北區大賣場塞爆　醫：群聚感染機率大增！

罰款義務人「中風癱瘓」生活困苦　台北分署募捐近3萬元救急

星巴克激美「花瓣透明手袋」日妞搶拎　質感「再生牛仔包」同步登場

新加坡公開賽取消　戴資穎：疫情升溫口罩戴起來，保護自己和他人

暴增16例本土！5縣市亮紅燈　一張圖看懂全台確診分布

認愛啦啦隊女神！巫苡萱男友「曬恩愛照」宣示主權：該下個階段了

直擊！新北八大行業停業　板橋KTV熱區熄燈空蕩蕩

《台灣關係法》起草人在美逝世　享嵩壽102歲

快訊／永和死亡車禍！小貨車左轉撞飛8旬老婦　路中翻滾1圈倒地不治

加拿大華裔科學家寄病毒回武漢！　安全情報局介入調查

愛情、財運全都要！12生肖「未來1個月運勢」曝　屬狗五星好運爆棚

中山樓鳳個工遭割喉慘死　竟是「外送員熟客」缺錢下殺手

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

社會熱門新聞

割喉人魔落網！按摩女著內褲「血噴天花板」

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「害羞早餐店員」

中和爆槍響8人逃散　警鎖定1車追緝中

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

「萬華茶室」包廂內影片被曝光！　阿公玩超嗨

萬華2女確診　阿公店酒客嚇死全跑光

割喉魔認「放血劫財」奪按摩妹金錬手機

永大前董座涉內線　檢調13路搜索約談

獨／報案害所長被嚴懲　正妹傻眼：警察熱情哪裡有錯

前議員曝萬華茶室　越南妹穿小丁熱舞

即／高雄某高中驚見男屍！晨運民眾驚恐目擊「脖子綁鐵鍊」

為了物資…雙北區賣場塞爆　醫：群聚感染機率大增！

花蓮女未繳罰款　執行署強扣存款3000元

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

更多熱門

相關新聞

割喉魔認「放血劫財」奪按摩妹金錬手機

割喉魔認「放血劫財」奪按摩妹金錬手機

北市中山區一名開設個人工作室的按摩女郎，在12日上午9時許遭男友發現陳屍浴室，警方初步到場了解，發現死者為越南籍，死亡時間已經超過12小時，鎖定1名男客人追查下落，最後在住處將人逮捕，男子初步坦承因為缺錢，所以才動起殺人念頭。

夜店殺警案更審　曾威豪劉芯彤獲判8年

夜店殺警案更審　曾威豪劉芯彤獲判8年

中正女大生失蹤14年　母親節父悲喚：快回來

中正女大生失蹤14年　母親節父悲喚：快回來

11刀刺死義大利警官　2美籍男終身監禁

11刀刺死義大利警官　2美籍男終身監禁

11刀砍死好友！台中男「扮目擊者」報警

11刀砍死好友！台中男「扮目擊者」報警

關鍵字：

殺人

讀者迴響

熱門新聞

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新店、淡水搶泡麵　末日照驚呆網

阿公店2小姐確診　「公檯制」接觸人數恐破表

機師「接觸」空姐雙染疫　超美正宮換劈腿真相

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

陳時中稱「上班不算聚會」　網轟：病毒會分辨？

割喉人魔落網！按摩女著內褲「血噴天花板」

最恐怖三劇本發生！劉寶傑：恐沒句點

獨／萬華阿公店2小姐確診　LINE群組曝驚人對話

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

台股跌1418點網傳「有人輕生」　作家勸世文救散戶

即／基隆確診婦高雄進香2日　全程搭遊覽車到大寮

呂秋遠6點建議「讓病毒傳播斷鏈」　3萬人讚爆

帶小孩去農莊被主人PO照！女星警告「未授權」反遭酸爆

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面