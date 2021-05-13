中山樓鳳個工遭割喉慘死　竟是「外送員熟客」缺錢下殺手

▲遭殺害越女之前在網路攬客的照片。（圖／翻攝網路）

網搜中心／綜合報導

北市中山區一位越籍樓鳳個工12日遭殺害，台籍男友發現時死者全身僅剩內褲、小可愛，脖子上有一道20公分的刀傷，血跡流入地面排水管。當天晚間警方逮到兇手，是一位擔任外送員的男熟客，坦承是為了錢才動起殺人念頭。

警方調查，40歲的黎姓越南籍女子，在12日上午9時許，遭男友發現陳屍個人工作室浴室內、血噴浴室頂，而她全身僅剩內褲、小可愛，脖子上有一道20公分的刀傷，血跡流入地面排水管，男友發現後緊急報警處理，警方到場發現女子氣絕，研判全身血應幾乎流光。

▲越南女遭割喉15公分，警方鎖定最後1名「常客」追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，黎姓女子3年前來台在養老院擔任看護，最後逃逸被移民署抓到遣送回國，沒想到1年前又偷渡來台，並且在林森北路開設個人工作室，疑似從事性服務。

警方到場後封鎖現場，發現黎姓女子遇害前有1名穿黑衣、牛仔褲的男子進入黎女工作室，1個小時後離開，並從大樓1樓離開，並往北徒步逃逸，最後再騎乘有外送箱的機車離去。

警方循線追查，在12日晚上8時許，在潘嫌位於新店的家中將人逮捕到案，嫌犯原本顧忌母親以及小孩在場堅持否認，但最後被警方突破心防才坦承將黎女殺害。案發後逃逸，將兇刀丟在羅斯福路四段的垃圾桶，並且將死者的手機變賣得手7000元，且女子錢包的3500元也一併消失，目前警方也將清查金手鍊的去向。

▼潘姓男子缺錢才向黎女動起殺人念頭。（圖／記者邱中岳）