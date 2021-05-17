陸本土病例再現　安徽民眾「前胸貼後背」搶打疫苗

▲安徽出現本土病例後，民眾前往醫院搶打疫苗。（圖／翻攝安徽網）

記者魏有德／綜合報導

大陸安徽六安自13日傳出本土新冠肺炎確診病例後，截至16日共出現7例確診及7例無症狀感染者；感染源遼寧也通報9例本土確診病例及6例無症狀感染者。綜合陸媒報導，疫情發生後，安徽、遼寧等地接種疫苗的人數明顯增多。位於合肥市第二人民醫院外出現民眾「前胸貼後背」排隊搶打疫苗的情況，現場還出動保全及警察維持秩序。

▲遼寧營口疫苗接種現場大排長龍。（圖／翻攝營口新開區電視台微博）

《健康時報》報導，家住六安市裕安區的白先生表示，「14日下午直到4點鐘，還有200人在排隊接種疫苗，感覺像在迪士尼排隊，醫護工作人員表示疫苗數量足夠，當天來排隊的都能完成接種。」

合肥市衛健委副主任張曉峰表示，合肥目前有300個接種點，加上流動接種點，共有1500多個接種台次，「全市接種能力為每天20萬人以上，接種能力是超過群眾接種需求的，還不存在緊張（疫苗）的情況。」

此外，這次本土疫情爆發的另一個地點遼寧營口，也出現大批民眾接種疫苗，營口市疾控中心副主任李岩15日透露，截至5月14日，營口新冠疫苗已接種257081劑次，其中鮁魚圈區新冠疫苗已接種51087計次。目前，除鮁魚圈區因疫情暫停接種外，其餘各區正有序開展新冠疫苗接種工作。