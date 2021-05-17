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在重災區住1年多！更曾和確診者「共處5天」　她只靠2招：真的有效

▲▼戴口罩。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲戴好口罩是防疫關鍵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「最近台灣的大家好像很緊張，那我來分享一下在重災區存活一年多的案例好了！」生活在法國的賴小姐日前在臉書發文，說她因為工作跟學習原因，曾數度跟確診者接觸，也不只一次被匡列成接觸者，甚至曾跟2名確診者共處整整5天、同坐一台車來回長達10小時。而她回想起來，能平安下庄只靠「2件事」。

賴小姐文中表示，她數度跟確診者接觸，也不只一次被匡列承接觸者，「跟病毒最接近的一次是跟兩名確診者（當初還不知道確診）共處整整5天，然後坐在同一台車來回長達10小時。」

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當時2個確診的人坐在前座，她跟另一個女生坐後座，「中間我跟這個女生拿過這兩位後來確診者的包包、文件、信用卡等東西」，後來兩人回想，討論過最大的關鍵差距就是「我跟這個女生從頭到尾都戴口罩+摸完東西就用乾洗手，而後來確診的人沒有。」

▲▼防疫,清潔,洗手,消毒,衛生。（圖／記者周宸亘攝）

▲勤洗手也能保護自己、避免染疫。（示意圖／記者周宸亘攝）

她指出，其他跟接觸者接觸的案例也差不多，「同一個空間哩，沒戴口罩的人後來中了，有戴的沒事。由此可見口罩這個小小東西，跟洗手小動作是真的很有效的。」

賴小姐也說，她認為搶購真的完全沒必要，「物資這種東西，搶完大概2-3天後貨架上就會補回來了（台灣這種物資合其充足的地方更不用說，應該會補得更迅速）」，表示她這兩天看新聞，「看到這麼多人大聲罵、大聲抱怨真的是很心累。」她希望大家放寬心，著急跟謾罵改變不了任何事，「這是大家要一齊度過的時刻，冷靜應對跟相互理解才是解方。」

▼賴小姐分享自己成功防疫的經驗。（圖／賴小姐授權使用）

▲▼ 。（圖／賴小姐授權使用）

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