快訊／板橋快篩站200張號碼牌10分鐘內發完！　人龍排到院外巷弄

▲新北市立聯合醫院板橋院區快篩站。（圖／記者楊蕓攝，以下皆同）

記者楊蕓／新北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，新北市15、16日兩天共增加129例，新北市17日中午在新北市立聯合醫院板橋院區緊急開設社區快篩站，下午1點開始發放號碼牌，不過，由於排隊人數超過200人，院方提前於11點30分就開始發放號碼牌，10分鐘內發放完畢，《ETtoday新聞雲》記者現場觀察，民眾都戴上口罩並守秩序排隊，人龍從急診室門口，圍繞至醫院旁的整條巷弄，有民眾11點40分抵達時已領不到號碼牌，忍不住抱怨有點不公平，自己為了篩檢而冒風險出門，到了才知道領不到號碼牌，無奈表示，只能等明天早上8點再來，「不然怎麼辦！」

馬先生受訪時表示，他早上8點多就來排隊，大概10點多目測已經額滿，最後他拿到第39號，他表示，因從事司機工作接觸者多，公司也鼓勵員工去做快篩；另一名拿到99號的民眾則表示，因公司老闆確診，星期五已通知員工休息，所以聽到板橋設置快篩站也前來篩檢，排隊2個多小時才領到號碼牌。

新北市衛生局公告，17日首日開設時間為下午2點至晚間9點，下午1點開始發放號碼牌；18日起，週一至週日上午9點至晚間9點開設，每日8點發上午號碼牌，13點發下午號碼牌。

衛生局說明，篩檢對象為「以居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者為優先」，費用免費，建議民眾不要搭乘大眾交通工具前往，並攜帶健保卡、全程配戴醫用口罩。

衛生局表示，若有篩檢需求也可到新北市內17家採檢醫院，包含亞東紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院、台北慈濟醫院、衛生福利部雙和醫院、新北市立聯合醫院、部立台北醫院、耕莘醫院、輔仁大學附設醫院、恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院、永和耕莘醫院、部立樂生療養院、台大金山分院、新泰醫院、樹林仁愛醫院、瑞芳礦工、新北市立土城醫院。