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確診頻爆遭嫌公布慢！陳時中：本土病例足跡授權地方統一發布

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情大爆炸，單日增180例確診，其中169例在雙北。指揮中心今（15）日緊急宣布雙北即起升為第三級防疫警戒至5月24日，下午指揮中心也與各縣市衛生局視訊召開防疫會議，會中決議會建立疫情相關網站，授權地方自行公布確診者，減少近日資訊落差。

行政院長蘇貞昌在指揮中心記者會到訪指揮中心召開防疫會議，會中達成數點共識。被問到是否要更換指揮官一事，他並未回應。陳時中則笑答，「我不便評論這樣子的事情」，但防疫一直都是挑戰。

蘇貞昌離開後，陳時中說明會議結論。他表示，各地方政府對於中央防疫都願意積極配合，也提出他們認為的需要，包括如何在疫調上，即時公布相關訊息，還有確診者在旅館、移動時會產生的需求，院長也做了相關指示，希望防疫能夠成功。

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目前全台已有8縣市爆出確診者，但在指揮中心公布前，疫情滿天飛也造成恐慌。陳時中表示，已接獲相關反應，疫情延燒一年多，指揮中心已也建立資訊公布相關規範，之後會建立一個網站授權地方即時公布確診者資訊與足跡，這樣地方政府也可以看到相關訊息即時防疫，減少資訊落差，指揮中心則會對於廣泛性資料進行分析，在記者會上也能報告特殊案例。

陳時中話鋒一轉提到，像今天公布的彰化確診者，先前被傳說可能因為一些因素不願意講，其實不是，是地方想要把資料對好。他強調，一但發現確診就會直接送到醫院裡，不會留在社區，不會因為公布晚造成風險，但有時市民就會這樣想，不利穩定民心。

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