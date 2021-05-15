韓媒錯愕：防疫模範台灣「怎麼會…」　最怕全球晶片荒惡化！

▲ 民眾前往大賣場搶購民生物資。（圖／記者林悅攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情肆虐全球，台灣確診病例連日創下新高，登上各大外媒版面。多家南韓媒體近二天密切報導台灣疫情變化，稱我國為防疫模範生，如今本土個案激增，對於疫情是否對半導體生產造成影響展現高度關注。

南韓《edaily》15日以「『防疫模範國』台灣確診者激增，社交距離措施提升」為題報導，擁有2400萬人口的台灣至今累計確診數僅1470人，普遍被指成功應對新冠疫情，14日單日本土個案竟增至三位數，且180起本土病例中有132例感染途徑不明。

報導提到，台灣當局提升雙北防疫警戒標準，於15日下午4時起實施至28日，期間不僅在室內，在室外也須配戴口罩；不開放除學校、醫院、政府機關以外之非生活必要場所；到餐廳外食應遵守實聯制及社交距離等。消息一出，儘管大賣場未限制營業，仍被掃貨人潮擠滿。

《韓國經濟TV》以「防疫模範台灣怎麼會…」為題，報導14日單日新增25例，造成股市震盪的消息。財經媒體《Fnnews》則指出，台灣作為防疫模範國，展現出傲人經濟成長，近來確診者增加，引發各界對全球晶片短缺問題可能惡化的憂慮。不過台灣財政部政務次長阮清華已向《路透》表示，新的防疫限制不適用於晶片製造重鎮新竹，影響半導體出口可能性不大。

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