Uber Eats雙北只能信用卡交易！強制落實「放在門口」無接觸送餐

▲雙北民眾使用 Uber Eats外送只可以信用卡交易。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李宜秦／台北報導

行政院宣布雙北市防疫警戒升為第三級，外送平台Uber Eats指出，即日起強制「放在門口」為大台北地區必要安全措施，並僅能以信用卡交易，落實「無接觸送餐」，減少傳播風險；後續此措施將逐步擴大其他縣市，並且暫停所有現金訂單。

Uber Eats表示，不管是職業駕駛端、外送合作夥伴端的 Uber App 或是 Uber Eats App 都有「上線前確認清單」與「口罩驗證機制」。「口罩驗證機制」透過人工智慧人臉識別技術，要求職業駕駛、外送合作夥伴上線前以即時回傳自拍照的方式來偵測配戴口罩的狀況。

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全新的安全功能「上線前確認清單」能幫助職業駕駛與外送合作夥伴於行程前一一勾選「我帶著口罩或面罩」、「每趟行程結束後進行車輛消毒」、「沒有任何身體不適情況」，確保完成政府指導的安全相關措施才能上線開始接案。

外送合作夥伴也會配合特定商家的入場「實聯制」要求。Uber 及合作車隊於乘客確認行程時也會提醒乘客於上車前配戴口罩、進行手部消毒、建議坐在後座、打開窗戶保持空氣流通等預防措施。

▲避免外出用餐群聚，民眾可利用外送服務。（圖／記者林敬旻攝）