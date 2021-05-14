按摩店、PUB 算嗎？「八大行業」完整定義、型態類別一次看

▲警察曾至舞廳勸導顧客遵守防疫規定 。（資料照／記者吳奕靖攝）

政治中心／台北報導

新冠疫情「人與人的連結」繼續延燒，本土案例頻傳，為了避免防疫破口衍生出群聚感染，繼新北市長侯友宜率先宣布關閉八大行業後，台北市長柯文哲14日也跟進，同時還多加了「電子遊戲業」跟「網咖」兩項，一次要求10大類場所暫停營業。

消息一出，有網友討論這些八大類場所，網咖跟現在咖啡廳人手一機或用筆電有什麼差別，是不是也該算在裡面？視聽歌唱業跟KTV有沒有關係？按摩店算不算？這些場所的類型定義為何？

到底什麼是八大行業？根據「台北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例」，俗稱的八大行業，包括：舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、理容業，以及三溫暖業。

另外，經營八大行業的公司或商業，營業場所必須經過主管機關許可後，才得營業。

八大行業在細部的定義上則為：

(1)舞廳業：指提供場所，備有舞伴供不特定人跳舞之商業。

(2)舞場業：指提供場所，不備舞伴供不特定人跳舞之商業。

(3)酒家業：指提供場所，供應酒、菜、或其他飲食物，並備有陪侍服務之商業。

(4)酒吧業：指提供場所，備有服務生陪侍，供應酒類、飲料之商業。

(5)特種咖啡茶室業：指提供場所，備有服務生陪侍，供應飲料之商業。

(6)視聽歌唱業：指設置包廂或提供投幣、刷卡等伴唱視聽設備，供人歌唱之商業。

(7)理容業：指將營業場所加以區隔或包廂式經營為人理容之觀光理髮或視聽理容之商業。

(8)三溫暖業：指提供冷、熱水池、蒸烤設備，供人沐浴之商業。

▲台北市長柯文哲宣布，5/15起10大類場所暫停營業。（圖／北市府提供）