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報稅季必知25個節稅建議！精選十本書單首購族必讀、還能聰明節稅

今年5月的小確幸無非就是上星期的「五一勞動節」連假，各位職場人是如何渡過的呢？雖然收假很憂鬱，但還好再撐幾個禮拜又可以迎接端午連假了，這次編輯精選了10本書籍要推薦給大家，有迎合報稅季的《艾蜜莉會計師教你聰明節稅》、首購族必讀的《35線上賞屋的買房實戰課》，還有欲創業的人可以參考的《新創公司的100件大小事》，趕緊往下挑書吧！

推薦書單1：《紙上律師：創業有辦法》

你想創業嗎？還是你已經在創業的路途上了？《紙上律師：創業有辦法》是一本針對新創企業撰寫的法律書，從經營計畫的擬定、設定商業模式、應該側重哪些法律議題和法務專業項目等，搭配豐富的實戰經驗，讓你讀起來也不會感到負擔！ 

推薦書單2：《新創公司的100件大小事》

如果你還是創業新手，又擔心購買太複雜的書會讓你半途而廢，編輯推薦《新創公司的100件大小事》一書，從法規、稅務、股權、財務報表等4個實務面向開始，以淺顯易懂的情境故事為你指點迷津！ 

推薦書單3：《艾蜜莉會計師教你聰明節稅》

5月可說是令人頭疼的月份，對於學生來說是即將畢業面臨求職的開始，對社會人士來說則是報稅的季節，你是否也疑惑著「每年到底是在繳什麼稅？」如果你也是不清楚稅制，或是想要少繳點稅，編輯推薦《艾蜜莉會計師教你聰明節稅》一書，裡頭收錄了25項一定要知道的節稅建議，讓你不繳冤枉稅！

推薦書單4：《生活有點難，你笑得有點甜》

工作辛苦、生活困難？來點療癒的書吧！《生活有點難，你笑得有點甜》教你如何平衡生活的酸甜苦辣，「把在意別人的敏感度用來了解自己，把討好別人的力氣拿來做自己」不要放大別人的成功，而是應該加大自己每天邁出的步伐！

推薦書單5：《諭言之書》

工作碰到難關卻無人可聽你傾訴？有時候我們不是沒有想法，而是少了一個提點或自我對話的勇氣，編輯這次要推薦一本有趣的書籍《諭言之書》，就像塔羅牌的抽卡儀式，可以對它虔心提問尋求解答，透過這個方法你可以與自己對話，甚至找到心中答案。

推薦書單6：《全圖解！厲害的人如何學？》

編輯每個月都會為大家選書，各位職場人有沒有認真每日閱讀呢？讀了這麼多書，依然感覺自己學識有限，或者會有不夠用的挫敗感？《全圖解！厲害的人如何學？》收錄了40個學習法則，如果你也有明明工作很努力卻始終沒有成效或有學過東西卻記不住的困擾，可以參考本書的圖表整理法、高效記憶術等學習方法哦。

推薦書單7：《設計你的小習慣》

你也認為改變習慣很難嗎？其實成功改變行為的關鍵和意志力無關，《設計你的小習慣》一書指出透過設定錨點（即是提醒你去「執行新行為」的「關鍵時間點」）、付諸行為、創造正面情緒的慶祝法，簡單3步驟就可以設計出如上網成癮般，讓大腦與身體自動反射去實踐，想要成功減重、減壓、睡得好、革除惡習、做事更有效率的人，一定要收藏此書！

推薦書單8：《前瞻人才素養》

如果你現在是管理階層，多少都會碰到「育才、留才」的難題，《前瞻人才素養》一書教你如何讓員工在組織裡面看見自己的職涯與未來，同時還可以因不斷地被訓練而發揮潛能。在這個科技發達、大數據取勝的時代，我們要如何不被機器取代也是挑戰之一，如果你也是想自我探索或成長的人，這本書很適合哦。

推薦書單9：《35線上賞屋的買房實戰課》

工作奮鬥多年總算存了一筆積蓄，現在的你也想要買房嗎？《35線上賞屋的買房實戰課》推薦不只推薦給首購族、正在評估是否買房的上班族，對於想換屋的有房族或理財族也很實用，本書集結所有買房時會遇到的問題，從調整心態開始，教你如何評估風險承受能力，並提供各種房屋知識，買房前的功課做足，才不會慘遭滑鐵盧！

推薦書單10：《換個工作，更好嗎？》

再過一個月是畢業季，不只學生感到焦慮，不少上班族也會在這個時機點想要轉職，然而《換個工作，更好嗎？》一書利用科學實證數據規劃了5大步驟，教你如何提高正確職涯選擇的機率，把興趣當飯吃？選擇穩定產業？想自由接案？你所疑惑的建議在這裡或許都能找到方向。

以上10本書精選給大家，編輯自己覺得本月必買的書為《艾蜜莉會計師教你聰明節稅》，而《35線上賞屋的買房實戰課》則是推薦可以先買起來以備不時之需。

Source：博客來

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

 

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