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台電1名員工按錯...全台跳電5.5小時　他揭綠色派系秘辛

▲▼蔡英文針對停電、增病例發表談話。（圖／記者陳家祥攝）

▲蔡英文針對跳電發表談話。（圖／記者陳家祥攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄興達電廠昨（13日)下午2時37分跳機，造成全台約400萬戶大停電5.5小時，經濟部長王美花今（14日）指出，是因為員工按錯造成跳機。對此，國民黨立委洪孟楷指出，台電董事長屬於綠色派系，後續最令人擔心的是太陽光電天黑後還是沒電，風力發電夏天也繼續效率差，那誰能保證這以後不會發生，極有可能就變成常態了

昨中午全台傳出停電災情，就連紅綠燈也全熄滅，為了嚴防交通陷入大亂，各地警局也臨時出動交警指揮。總統蔡英文昨出面為停電一事向國人致歉，並說明跳電是「輸配電」的問題，這凸顯台灣配電均衡和電網風險管理的重要性。

不過，關於跳電原因，王美花今指出，昨日進行測試時，台電同仁原應需開啟編號3542隔離開關，因誤操作編號3541隔離開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障。

對此，洪孟楷表示，一場大跳電，凸顯多少能源危機，台電到底還有多少不能說的秘密，而執政黨能否保證，今年絕對不會再有類似情形發生？他今天收到台電退休主管的私訊，其中講到的5大面向，確實也是許多民眾心中的疑問。

首先，始終說不清楚停電原因，開始說興達跳機是原因，後來又說是送電出來的路竹超高壓變電所匯流排故障，其實電廠發電機電發不出來是一種保護措施，是果不是因。

第二，如果是變電所匯流排出問題，什麼問題也沒講，昨天發生限電的第一時間，何時可修好也沒說，只說燃煤的機組重新發電要個6個小時，大家只好被限電。

第三，事故發生的當下，派一個調度處長說備用容量有10％，又扯是其他機組歲修沒趕上加入系統，又說太陽光電太陽下山後沒電，風力也不行；這本來就是大家都知道也擔心的，台電如果今天才發現，那你們還稱得上是專家嗎？

第四，歸根究底就是真正要做為備轉容量的電源，太陽光電與風力都是不可靠的，把真正屬於備轉的基載電源核能拿掉是最大原因，執政黨還鬼扯是電網的問題不是電廠，如果有可靠的電源也就是電廠可供電網調度，停電就不會發生，這兩者是密不可分的，讓不懂的人來呼嚨，實在可笑。

第五，經濟部長不懂電就算了，台電董事長就因為是屬於綠色派系，一個學水利的在經濟部次長快退休的前幾天出掌台電董事長，發生大事坐在一旁不發一語，坐領3年高薪。而後續最令人擔心的是太陽光電天黑後還是沒電，風力發電夏天也繼續效率差，那誰能保證這以後不會發生，極有可能就變成常態了。

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