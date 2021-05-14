513大停電！台電認「員工按錯」　國民黨轟：把台灣人當笨蛋？

▲國民黨團記者會砲轟經濟部長王美花。（圖／國民黨團提供）

記者徐政璿／台北報導

高雄興達電廠昨（13日)下午2時37分跳機，造成全台約400萬戶大停電5.5小時，經濟部長王美花今（14日）表示，是因為員工按錯造成跳機。國民黨炮轟，在蔡政府的施政下現在台灣缺水、缺電、缺疫苗，難道連人民最基本的安居樂業，蔡政府吝於給人民嗎？蔡政府除了會最做哽圖、洗腦國人，是把台灣人民當作笨蛋嗎？

昨中午全台傳出停電災情，就連紅綠燈也全熄滅，為了嚴防交通陷入大亂，各地警局也臨時出動交警指揮。總統蔡英文昨出面表示，她率先為停電一事向國人致歉，並說明跳電是「輸配電」的問題，這凸顯台灣配電均衡和電網風險管理的重要性。

不過，關於跳電原因，王美花今指出，昨日進行測試時，台電同仁原應需開啟編號3542隔離開關，因誤操作編號3541隔離開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障。

國民黨團書記長鄭麗文表示，國民黨的立場很清楚，支持非核家園必須要完整的配套措施，完善的替代能源方案與可行性，必須100%讓電源供應正常運作無虞，但昨天的大跳電、大停電，全民遭到蔡政府的突襲，讓各行各業措手不及，這是人禍，不是天災。

鄭麗文痛斥，只有第三世界才會缺電，台灣卻一而再，再而三發生，就是因為錯誤政策、因為政府無能、一再用大內宣謊言粉飾太平、不面對問題，一再置全民於缺電危險中，台灣這樣缺水、缺電、缺疫苗，難怪被《經濟學人》封為全世界最危險的地方，還需要阿共仔打過來嗎？台灣自己問題這麼多，每天被自己人偷襲、突襲。

鄭麗文質疑，跳電的所有損失台電要賠，蔡政府忘記台電是100%國營事業，是人民出的錢，民進黨信誓旦旦保證不缺電，會檢討供需不平衡，結果咧？民進黨就是意識形態治國，什麼配套都沒有就押2025非核家園時間表，到時候所有核電廠關掉，哪來足夠的電？

鄭麗文說，4年前815跳電，蔡英文還說要供電分流，時任經濟部長李世光道歉下台，4年後的513再度全台大跳電，蔡英文當年的承諾呢？供電狀況改善了嗎？根本就是全面惡化，國民黨團強烈要求王美花下台，民進黨政府必須全面承擔、負責，錯誤的政策比貪汙還可怕數倍，敬告民進黨政府不要只顧分贓、不顧難看的吃相，「蔡英文、蘇貞昌請給全民一個交代」。