　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台電認「員工按錯開關」大跳電　他驚：蔡英文被打臉了！

▲▼蔡英文針對停電、增病例發表談話。（圖／記者陳家祥攝）

▲蔡英文針對大跳電發表談話。（圖／記者陳家祥攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄興達電廠昨（13日)下午2時37分跳機，造成全台約400萬戶大停電5.5小時，經濟部長王美花今（14日）指出，是因為員工按錯造成跳機。對此，國民黨智庫副發言人錢震宇在臉書表示，蔡英文不管是被欺騙或刻意亂扯，總之被打臉了。

昨中午全台傳出停電災情，就連紅綠燈也全熄滅，為了嚴防交通陷入大亂，各地警局也臨時出動交警指揮。總統蔡英文昨出面表示，她率先為停電一事向國人致歉，並說明跳電是「輸配電」的問題，這凸顯台灣配電均衡和電網風險管理的重要性。

對此，錢震宇表示，蔡英文說是輸配電電網的問題，煞有其事的扯什麼分區供電均衡，好了，今天結果出來，是台電人為疏失；蔡英文不管是被下面欺騙，還是刻意亂扯，總之是被打臉了；不管是笨，還是壞，都很糟糕。

國民黨團書記長鄭麗文也表示，國民黨的立場很清楚，支持非核家園必須要完整的配套措施，完善的替代能源方案與可行性，必須100%讓電源供應正常運作無虞，昨天的大跳電、大停電，全民遭到蔡政府的突襲，讓各行各業措手不及，這是人禍，不是天災。

鄭麗文痛斥，只有第三世界才會缺電，台灣卻一而再，再而三發生，就是因為錯誤政策、因為政府無能、一再用大內宣謊言粉飾太平、不面對問題，一再置全民於缺電危險中，台灣這樣缺水、缺電、缺疫苗，難怪被《經濟學人》封為全世界最危險的地方，還需要阿共仔打過來嗎？台灣自己問題這麼多，每天被自己人偷襲、突襲。

鄭麗文質疑，跳電的所有損失台電要賠，蔡政府忘記台電是100%國營事業，是人民出的錢，民進黨信誓旦旦保證不缺電，會檢討供需不平衡，結果咧？民進黨就是意識形態治國，什麼配套都沒有就押2025非核家園時間表，到時候所有核電廠關掉，哪來足夠的電？

ET快訊
板橋一名國中生確診！曾「混班上課」2班級停課　兩周後補考會考
台北地下街Y區急封消毒！　獅子王帶妻小逛20多家店
確診父稱「小孩在國外」沒被匡列！　女兒看新聞衝採檢確診
增29例本土7例感染源不明　陳時中「1原因」維持二級警戒
萬華群聚累計23人　進香團曾去「7間廟」詳細足跡曝光
擴及南台灣！　30多歲南部女「無症狀確診」
和平醫院「2確診者」發病日曝光！　茶室闆娘5/2就有症狀
快訊／蘆洲「獅子王」群聚足跡更新！　新增台北車站地下街
蘆洲「獅子王」接觸者增5人確診　群聚累積25人
快訊／增29例本土　7例感染源不明
快訊／今本土增加29例！　疫情大爆發
快訊／疫情失控！「台大、台師大、台科大」下周起全面遠距教學
LIVE／全台傳「超過20例本土」！陳時中親上火線說明
快訊／彰化驚傳2確診　縣政府宣布：50處夜市停止營業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘆洲獅子王曾與妻兒逛北車地下街　柯文哲16:00親上火線說明

地下街Y區急封消毒畫面曝光　蘆洲獅子王再爆帶妻小逛20多家店

LIVE／29例本土！獅子會增加5人、板橋某國中1人　新北召開應變會議

台電認「員工按錯開關」大跳電　他驚：蔡英文被打臉了！

513大停電！台電認「員工按錯」　國民黨轟：把台灣人當笨蛋？

懶人包／萬華染疫風暴擴大　一次看五大監測對象、哪有快篩站

蔡英文任內2次大停電、台鐵車禍　藍委轟：道歉有用嗎？

總統府傳有員工被匡列　總統府：稍後完整說明

二二八紀念館傳員工家屬確診　14日起封館一周

政院紓困預算加碼至6300億　民進黨力拚5月底立法三讀

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

獅子會前會長與阿公店小姐接觸？　陳時中證實：同一串往下延

認愛啦啦隊女神！巫苡萱男友「曬恩愛照」　宣示主權：該下個階段了

台北萬華和平醫院爆2病患確診！ 衛生局證實：一開始是看泌尿科

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

蘆洲獅子王曾與妻兒逛北車地下街　柯文哲16:00親上火線說明

地下街Y區急封消毒畫面曝光　蘆洲獅子王再爆帶妻小逛20多家店

LIVE／29例本土！獅子會增加5人、板橋某國中1人　新北召開應變會議

台電認「員工按錯開關」大跳電　他驚：蔡英文被打臉了！

513大停電！台電認「員工按錯」　國民黨轟：把台灣人當笨蛋？

懶人包／萬華染疫風暴擴大　一次看五大監測對象、哪有快篩站

蔡英文任內2次大停電、台鐵車禍　藍委轟：道歉有用嗎？

總統府傳有員工被匡列　總統府：稍後完整說明

二二八紀念館傳員工家屬確診　14日起封館一周

政院紓困預算加碼至6300億　民進黨力拚5月底立法三讀

Air Max 1「倒勾」設計讓鞋迷瘋狂！Travis Scott實穿照曝光

蘆洲獅子王曾與妻兒逛北車地下街　柯文哲16:00親上火線說明

和平醫院確診男「也有去遊藝場」　陳時中證實：萬華、宜蘭都有足跡

「篩檢就是要等5小時↑」護理師再點名細胞簡訊：沒症狀別占用資源

快訊／「規模6.7地震」強襲印尼外海　深度僅12公里！

520情定屏東愛在屏東　專屬禮品「獎」不完

普侯斯有機會打奧運　多明尼加有意徵召打美洲區8搶1

板橋一名國中生確診！曾「混班上課」2班級停課　兩周後補考會考

中芯國際：0.15微米、40奈米缺口最大　產能優先滿足老客戶

地下街Y區急封消毒畫面曝光　蘆洲獅子王再爆帶妻小逛20多家店

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

政治熱門新聞

傳板橋2學生確診　校方：若隔離期滿5／29、30補考

快訊／5萬外勞恐成破口！柯P下「特赦令」鼓勵來篩檢

快訊／和平醫院2住院病患確診　北市回應了

快訊／萬華快篩站加開「剝皮寮」！柯文哲：4／15之後這些人速報到

和平醫院會封院嗎？柯文哲深夜po文回應

傳板橋某國中爆確診　深夜急通知54生「別去看考場」

板橋某國中生確診　侯友宜：有疑慮的已隔離　消毒涵蓋補習班

快訊／柯文哲急赴和平醫院視察

快訊／獅子會5確診者曾赴二殯參加公祭　侯友宜：已消毒

LIVE／柯P、阿中拚「不封院」　0940對外說明最新狀況

確診病例爆又遇大停電　韓國瑜說話了

傳有員工被匡列　總統府：稍後完整說明

快訊／茶室染疫＋和平2確診　萬華區各機關下週一「異地辦公」

172家阿公店停業3天　黃珊珊提6聲明

更多熱門

相關新聞

513大停電涉員工疏失！　台電董事長楊偉甫自請處分

513大停電涉員工疏失！　台電董事長楊偉甫自請處分

經濟部長王美花今初步說明昨日發生的全台大停電事故調查報告。王美花表示，相關的工程疏失，如果涉及台電員工，該懲處就會懲處。台電公司董事長楊偉甫也已表態會自行懲處，現階段已復電為主，後續懲處方式及部分會等報告出來。

513大停電！台電認「員工按錯」　國民黨轟：把台灣人當笨蛋？

513大停電！台電認「員工按錯」　國民黨轟：把台灣人當笨蛋？

台電備轉容量率不足10％！　台電：夏季巔峰時刻才有

台電備轉容量率不足10％！　台電：夏季巔峰時刻才有

513大停電衝擊415萬用戶！台電認賠4.7億元

513大停電衝擊415萬用戶！台電認賠4.7億元

快訊／513全台大停電「賠償方案」出爐！一般用戶打95折

快訊／513全台大停電「賠償方案」出爐！一般用戶打95折

關鍵字：

蔡英文台電錢震宇

讀者迴響

熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

快訊／今本土暴增29例！疫情大爆發

健壯男「以為過敏」竟確診了　沉重曝2建議

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

即／彰化傳2確診！全縣「50夜市」停止營業

快訊／7例感染源不明！16例和「萬華阿公店」相關

傳板橋2學生確診　校方：若隔離期滿5／29、30補考

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

快訊／5萬外勞恐成破口！柯P下「特赦令」鼓勵來篩檢

板橋某國中老師通知「不要出門」　傳有學生疑似確診

獅子哥熱吻「茶室闆娘」照瘋傳　苦主女被黑提告

停電點蠟燭！拉拉以為有生日蛋糕

更多

最夯影音

更多
全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」
台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面