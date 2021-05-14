確診國中生「校排前100名要晚自習」家長怕爆　莊人祥尬笑回應

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情持續延燒，指揮中心14日公布新增本土案例29例，其中有7名感染源不明，新北獅子會群聚擴增5人確診，已累計共25人。此外，新北市國中1名學生確診，就有記者提問，家長爆料該校要求校排前100名的國三生參加收費晚自習，擔心是違法或學校沒上報。對此，發言人莊人祥有回應，但問答意外引發PTT網友熱論。

在稍早的記者會上，記者表示，有家長爆料，該所新北市學校要求國中三年級的學生，全校校排前100名要留下來參加收費晚自習，「等於100人裡混了23個班級的學生，想請問確診者有沒有在100人裡面？這100人又是否有被匡列？」並說家長擔憂晚自習是不合法的，也怕學校沒有上報指揮中心。

對此，發言人莊人祥回應，跟新北市衛生局了解後，該校目前只有1名學生確診，不過因為有混班上課，所以停了兩個班級，「那另外……呃……說這個個案沒有在前100名不知道會不會比較不好意思，不過他的確是沒有」，但還是有居隔者應該是在前100名的名單中。

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▲莊人祥回答道「呃……說這個個案沒有在前100名不知道會不會比較不好意思，不過他的確是沒有」。（圖／ETtoday）

這段問答就被鄉民以「新北確診國中生校排沒有前100名」為題PO到Gossiping板上問卦，網友紛紛幫QQ，「剛剛聽到笑出來」、「確診還被嘴校排差」、「公開處刑」、「可憐哪XDDDDDD」、「好慘，全台都知道你排不到百名內」、「今天很嗆是吧」、「默默的被酸」、「莊不這樣說，我還不會想到那邊去 XDDDD」、「二次傷害。」

另外，也有人留言討論起校排名的部分，「國中前100有很屌嗎」、「明星國中前100至少有板中了，至少有PR90」、「以前有權利參加我寧願把時間拿去打信長」、「想跟那個弟弟or妹妹說：成績不代表一切，幫QQ」、「校排前100還是很廢呀= =！」