蘆洲「獅子王」接觸者增5人確診　群聚累積25人

記者嚴云岑／台北報導

台灣新冠肺炎疫情升溫，共有3起本土群聚案，分別為宜蘭遊藝場事件、蘆洲前獅子會長事件、萬華茶藝館事件，截至13日累計已有35人確診，其中以蘆洲前獅子會長傳染19人擴散範圍最大。指揮中心今再公布新增29例確診，其中5例與獅子會有關，群聚累積25人。

60多歲的獅子會前會長（案1203）確診，網路瘋傳他「1傳19人」，活動力強大的他參加過許多聚會，不僅與萬華病例有人與人的連結，就連聚餐時共用麥克風的人也相繼確診，相關接觸者的足跡更是多達36處。

獅子哥7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，9日因為發燒至新光醫院就醫採檢，最終在11日確診（Ct值18），沒想到卻掀起接下來一連串的風波。

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據了解，前會長曾在蘆洲某餐廳內恭喜會長交接，參與的賓客幾乎都沒戴口罩，還有人在台上一起高歌。對此，指揮官陳時中曾表示，由於聚餐吃飯的時間長，接觸的時間也就比較長，而且似乎還有一起唱歌，本來唱歌就容易有飛沫在裡面，加上麥克風在大家手中傳來傳去，這些都有可能是造成感染的途徑。

獅子會群聚活動足跡，從資料可以看到，該起群聚在6天足跡中跑了36處地方，從5月4日至5月10日間，活動地點遍及台北、新北、桃園，包含復興SOGO、好市多新莊店、北投店、 林口三井OUTLET和萬華阿公店等。