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打AZ疫苗實錄！他詳細曝「3天內身體反應」　過來人：手臂腫1禮拜

▲打AZ疫苗實錄。（圖／原po授權引用）

▲原po建議，打完疫苗要多喝水。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著本土群聚大爆發，民眾自費篩檢、施打疫苗意願也升高，台中一名網友就分享，施打AZ疫苗的過程，與3天內身體的狀況，同時他更大讚，醫護人員和志工都非常親切，效率也很高。

網友在Dcard提到，12日特地請假去打AZ疫苗，由於他是第一類-第三類別的同住家人，所以能公費施打，而地點選擇台中榮民醫院，當天他下午4點到院，雖然跟想像的不太一樣，不過動線規劃簡單、清楚，「就是報到-填寫資料-排隊看診-施打疫苗這樣。」

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▲打AZ疫苗實錄。（圖／原po授權引用）

▲▼他大讚，醫院在動線設計上清楚明瞭，醫護也很熱心。（圖／原po授權引用）

▲打AZ疫苗實錄。（圖／原po授權引用）

他透露，現場施打疫苗的人不少，一半是高齡長者，一半是醫護人員，「總之護理師跟志工都超級親切，效率也很高，遇到有問題的都會迅速回答你，這點滿令人感到舒服的。」

在看診時，醫師會先詢問是否清楚接種資訊，確認身分別，還會問最近有沒有施打其他疫苗，或身體狀況等；醫師也特別提到，對於疫苗的副作用，年輕人會比較有感，若3天內有什麼不適反應，都不用太擔心。

▲打AZ疫苗實錄。（圖／原po授權引用）

▲▼全程大概花1小時。（圖／原po授權引用）

▲打AZ疫苗實錄。（圖／原po授權引用）

原po表示，「針不會太粗，但打下去滿痠的，我之前打過三劑HPV疫苗，覺得痠感差不多。我大約在4點半完成所有流程，稍待了30分鐘後，5點到批價櫃檯繳費，繳費完我先吞一顆Depyretin，護理師是說看我要不要每4小時都吞1顆，因為打完的民眾幾乎都有發燒症狀。」

心得文釣出不少打過疫苗的網友，留言表示「我10號打的，施打的地方，現在還像個紅龜粿」、「我4月20日打完，手臂腫1個禮拜，後來還癢癢刺刺的，發燒則是燒3天」、「院內員工路過，我們單位打完的隔天都燒到38、39度」、「打完疫苗像是要死掉了一樣」、「我是5月12日去打，晚上6點過後，開始發燒、肌肉痠痛、無力、頭痛、疲倦，但早上醒來後大致都緩解了，剩輕微頭痛跟痠痛」。

▼疫苗施打完3天內，原po身體的狀況。（圖／原po授權引用）

▲打AZ疫苗實錄。（圖／原po授權引用）

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