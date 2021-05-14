橋上談判演變成飛車追逐！18歲騎士遭轎車撞飛　頭部彈撞燈桿慘死

記者陳雕文／新北報導

兩幫人在網路上互嗆，14日凌晨3點多相約新北市永和中正橋談判，碰面後竟演變成2台轎車（5人）對上4部機車（7人）的飛車追逐，雙方在安樂、永貞路口發生衝撞，造成1名騎士噴飛撞燈杆身亡、其後座乘客肢體骨折；機車方見同伴倒地，紛紛拿起武器擊碎轎車玻璃，警方漏夜帶回12人，尚有2人在逃。

▲飛車追逐！轎車將騎士撞飛瞬間。（圖／記者陳雕文翻攝）

據監視器畫面可見，黑、白色2轎車追逐一輛落單的機車，到了轉彎處，黑色轎車將機車撞倒，18歲廖姓騎士噴飛頭撞燈桿，當場失去生命徵象，其後座駕駛在地面滑行約5公尺後，拖著骨折的身軀站起來，繼續拔腿逃命，另一輛白色轎車則緊追在後。

▲後座乘客滑行5公尺後起身，拖著骨折的腿繼續逃，而騎士已躺在監視器畫面外，失去生命徵象，送醫後宣告不治。（圖／記者陳雕文翻攝）

其餘騎士得知同伴倒地，拿起木棍、鋁棒往黑色轎車招呼，不斷敲打擊碎其車窗；警方獲報後，漏夜將雙方8人帶回偵辦（機車方2人送醫，其中騎士傷重不治），轎車方仍有2人在逃，全案將依聚眾滋事罪、故意殺人罪嫌移送偵辦。

▼警方獲報到場，將雙方壓制逮捕，轎車方仍有2人在逃。（圖／記者陳雕文翻攝）