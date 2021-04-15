聚餐喝酒堅持送朋友　世新大學前撞路燈！3人送醫超糗

記者張君豪／台北報導

台北市文山區木柵路一段世新大學前，14日晚間8點40分左發生一起民眾酒後堅持開車上路導致自撞車禍意外，警方調查，39歲的翁姓男子與朋友聚餐喝酒後堅持開車送兩名友人回家，行經世新大學旁邊疑似不勝酒力，自撞路旁電線桿，警方順利救出車上3人，目視檢查應為輕傷，為求慎重起見，仍將3人被送往萬芳醫院檢查治療。翁姓駕駛（39歲）經呼氣酒測值高達0.95mg/L，警訊後依觸犯公共危險罪名移送法辦。





▲14日晚間台北市文山區世新大學前發生一起民眾酒駕開車自撞燈桿意外。（圖／記者張君豪翻攝）

▲14日晚間台北市文山區世新大學前發生一起民眾酒駕開車自撞燈桿意外。（圖／記者張君豪翻攝）

警方藉此案例呼籲駕駛人，酒後切莫以為意識清醒就冒險駕駛車輛，應善用大眾交通運輸工具、代客駕駛或酒前指定駕駛，以免發生交通事故、另外根據新修正道路交通管理處罰條例第35條規定，如酒測值達0.15mg/L，汽車駕駛人處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1年至2年；如酒測值達0.25mg/L則觸犯公共危險罪，民眾酒後請勿以身試法。

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