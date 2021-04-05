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社會 社會焦點 保障人權

雙B夾擊馬3撞車！老婆遭糾纏騷擾　現任vs.前任丈夫飛車鬥毆3傷

記者林悅／台南報導

25歲鄭姓男子因不滿妻子前夫27歲黃姓男子與妻糾纏不清，雙方相約談判，雙方各糾人馬前往，結果一碰面就爆發追撞互毆衝突，除2台雙B車及1部M3車撞毀外，還波及騎樓2部自小客車，市警五分局警方到場時人都跑光，警方調閱監視並查訪，以車追人漏夜將11名犯嫌全緝獲，其中3人手腳受傷，全案依法送辦。

▲台南市中華北路一段發生1起因感情三角糾紛引起的街頭追逐毆鬥事件，造成5車毀損、3人受傷，警方漏夜將涉案11人全部追緝到案，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中華北路一段發生感情糾紛引起的街頭追逐衝突事件，造成5車毀損3傷，警方漏夜將涉案11人追緝到案偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中華北路一段發生1起因感情三角糾紛引起的街頭追逐毆鬥事件，造成5車毀損、3人受傷，警方漏夜將涉案11人全部追緝到案，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中華北路一段發生1起因感情三角糾紛引起的街頭追逐毆鬥事件，造成5車毀損、3人受傷，警方漏夜將涉案11人全部追緝到案，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局5日凌晨3時21分許據報，台南市北區中華北路一段發生車禍案件，警方到場查處時，發現有5部車子車禍受損，但人都跑光，現場留有球棒等物，警方調閱監視器及查訪，發現係一起街頭鬥毆案，警方馬上啟動偵查追緝行動，漏夜以車追人，將本案相關的涉案人11人在案發3小時內，全數追緝到案。其中有3人因手腳等處受傷，自行前往成大醫院、奇美醫院就醫，幸無大礙。

▲台南市中華北路一段發生1起因感情三角糾紛引起的街頭追逐毆鬥事件，造成5車毀損、3人受傷，警方漏夜將涉案11人全部追緝到案，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中華北路一段發生1起因感情三角糾紛引起的街頭追逐毆鬥事件，造成5車毀損、3人受傷，警方漏夜將涉案11人全部追緝到案，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中華北路一段發生1起因感情三角糾紛引起的街頭追逐毆鬥事件，造成5車毀損、3人受傷，警方漏夜將涉案11人全部追緝到案，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方初步調查，係25歲鄭姓男子因不滿妻子前夫27歲黃姓男子，向妻子糾纏騷擾，雙方5日凌晨3時許約在台南市北區中華北路一段的1處店家前談判，鄭男夥同友人4名共5人駕駛2部自小客車，與黃男夥同之5名友人共6人駕駛3部自小客，前往談判現場，雙方一言不合發衝突，進而變成追逐衝撞、持棍棒砸車互毆，並有鄭、黃2男的友人3人受傷，且追撞受損的車子有2部雙B轎車，另部馬自達M3車子還追逐中失控撞毀他人停車騎樓的2部自小客車。

▲台南市中華北路一段發生1起因感情三角糾紛引起的街頭追逐毆鬥事件，造成5車毀損、3人受傷，警方漏夜將涉案11人全部追緝到案，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局副分局長朱恩銳說明相關案情。

警方將鄭、黃等涉案犯嫌11人深入訊後釐清案情後，將依妨害秩序、傷害、毀損、公共危險等罪嫌送辦。

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